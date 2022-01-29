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Belçika'da 'Doğa Aydınlandı' temasıyla üç boyutlu ışık gösterisi gerçekleştirildi
Belçika'da 'Doğa Aydınlandı' temasıyla üç boyutlu ışık gösterisi gerçekleştirildi
Belçika'daki tarihi Groot-Bijgaarden Kalesi'nde 'Doğa Aydınlandı' temasıyla 3 boyutlu ışık gösterisi gerçekleştirildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T17:44+0300
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yaşam
belçika
doğa
ışık
3 boyutlu
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Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Groot-Bijgaarden Kalesi'nde 'Doğa Aydınlandı' adlı üç boyutlu ışık gösterisi düzenlendi. Işıkları, sesleri ve diğer üç boyutlu teknolojileri birleştiren gösteri, ziyaretçilere dört mevsimi sunan bir atmosfer oluşturdu. Işık gösterisi için kalede 100 binden fazla ışık ve video projeksiyonu kullanıldı. 20 Mart'a kadar sürecek gösteri için kaleye gelen tüm ziyaretçilerin sosyal mesafe ve sağlık koruma önlemlerine uyması gerekiyor.
belçika
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belçika, doğa, ışık, 3 boyutlu

Belçika'da 'Doğa Aydınlandı' temasıyla üç boyutlu ışık gösterisi gerçekleştirildi

17:44 29.01.2022
© İHAIşık gösterisi
Işık gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© İHA
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Belçika'daki tarihi Groot-Bijgaarden Kalesi'nde 'Doğa Aydınlandı' temasıyla 3 boyutlu ışık gösterisi gerçekleştirildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Groot-Bijgaarden Kalesi'nde 'Doğa Aydınlandı' adlı üç boyutlu ışık gösterisi düzenlendi. Işıkları, sesleri ve diğer üç boyutlu teknolojileri birleştiren gösteri, ziyaretçilere dört mevsimi sunan bir atmosfer oluşturdu. Işık gösterisi için kalede 100 binden fazla ışık ve video projeksiyonu kullanıldı. 20 Mart'a kadar sürecek gösteri için kaleye gelen tüm ziyaretçilerin sosyal mesafe ve sağlık koruma önlemlerine uyması gerekiyor.
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