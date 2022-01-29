https://tr.sputniknews.com/20220129/belcikada-doga-aydinlandi-temasiyla-uc-boyutlu-isik-gosterisi-gerceklestirildi-1053266922.html

Belçika'da 'Doğa Aydınlandı' temasıyla üç boyutlu ışık gösterisi gerçekleştirildi

Belçika'da 'Doğa Aydınlandı' temasıyla üç boyutlu ışık gösterisi gerçekleştirildi

Belçika'daki tarihi Groot-Bijgaarden Kalesi'nde 'Doğa Aydınlandı' temasıyla 3 boyutlu ışık gösterisi gerçekleştirildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T17:44+0300

2022-01-29T17:44+0300

2022-01-29T17:44+0300

yaşam

belçika

doğa

ışık

3 boyutlu

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Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Groot-Bijgaarden Kalesi'nde 'Doğa Aydınlandı' adlı üç boyutlu ışık gösterisi düzenlendi. Işıkları, sesleri ve diğer üç boyutlu teknolojileri birleştiren gösteri, ziyaretçilere dört mevsimi sunan bir atmosfer oluşturdu. Işık gösterisi için kalede 100 binden fazla ışık ve video projeksiyonu kullanıldı. 20 Mart'a kadar sürecek gösteri için kaleye gelen tüm ziyaretçilerin sosyal mesafe ve sağlık koruma önlemlerine uyması gerekiyor.

belçika

doğa

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belçika, doğa, ışık, 3 boyutlu