https://tr.sputniknews.com/20220129/dominos-pizzadan-musterilerine-siber-saldiri-uyarisi-sifrenizi-degistirin-1053258772.html

Domino's Pizza'dan müşterilerine siber saldırı uyarısı: Şifrenizi değiştirin

Domino's Pizza'dan müşterilerine siber saldırı uyarısı: Şifrenizi değiştirin

Pizza firması Domino's Pizza, müşterilerine ait kişisel verilere erişildiği iddiasıyla ilgili uyarıda bulundu. Müşterilerinden şifrelerini değiştirmesini... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T02:59+0300

2022-01-29T02:59+0300

2022-01-29T02:59+0300

türkiye

pizza

kişisel veri

şifre

domino's pizza

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Domino's Pizza, müşterilerine uyarıda bulundu. Firma müşterilerine bir e-posta göndererek internet üzerinden sipariş için şifrelerini değiştirmesini istedi.Firma uyarısında güçlü şifre kullanılmasını isteyerek, "Mevcut şifreniz ile giriş yapmaya çalıştığınızda hata uyarısı alacağınız için şifrenizi değiştirmek suretiyle siparişinizi verebilirsiniz. Aynı şifreyi başka internet siteleri için kullanıyor iseniz söz konusu internet sitelerinde de şifrenizi değiştirmenizi, yeni şifrenizin güçlü bir karakter dizisinden oluşmasını, kişisel bilgilerinizi talep eden veya bir internet sitesine yönlendiren yazışmalara karşı dikkatli olmanızı, bilinmeyen e-posta adreslerinden gelen linklere tıklamamanızı tavsiye ederiz" açıklamasında bulundu.Diğer yazılı açıklamada ise şöyle denildi: "Şirketimiz, tarafımıza gelen bir e-posta ile müşterilerimize ait kişisel verilere erişildiği iddiasıyla kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tehdit edilmiştir. Bu çerçevede kamuoyunu bilgilendirmemiz gereği hasıl olmuştur. Tehdit içeren söz konusu e-postanın ardından detaylı incelemeler şirketimiz tarafından derhal başlatılmış, teknik kontroller sağlanmış, teknik ve idari tüm tedbirler alınmış ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna gerekli bildirimler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak suretiyle hukuki süreç başlatılmıştır. Bu noktada önemle vurgulamak isteriz ki kurumumuz; finansal bilgileri içeren herhangi bir kredi kartı verisi tutmamaktadır ve finansal verilere erişim söz konusu değildir."

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pizza, kişisel veri, şifre, domino's pizza