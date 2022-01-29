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https://tr.sputniknews.com/20220129/dominos-pizzadan-musterilerine-siber-saldiri-uyarisi-sifrenizi-degistirin-1053258772.html
Domino's Pizza'dan müşterilerine siber saldırı uyarısı: Şifrenizi değiştirin
Domino's Pizza'dan müşterilerine siber saldırı uyarısı: Şifrenizi değiştirin
Pizza firması Domino's Pizza, müşterilerine ait kişisel verilere erişildiği iddiasıyla ilgili uyarıda bulundu. Müşterilerinden şifrelerini değiştirmesini... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T02:59+0300
2022-01-29T02:59+0300
türkiye
pizza
kişisel veri
şifre
domino's pizza
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Domino's Pizza, müşterilerine uyarıda bulundu. Firma müşterilerine bir e-posta göndererek internet üzerinden sipariş için şifrelerini değiştirmesini istedi.Firma uyarısında güçlü şifre kullanılmasını isteyerek, "Mevcut şifreniz ile giriş yapmaya çalıştığınızda hata uyarısı alacağınız için şifrenizi değiştirmek suretiyle siparişinizi verebilirsiniz. Aynı şifreyi başka internet siteleri için kullanıyor iseniz söz konusu internet sitelerinde de şifrenizi değiştirmenizi, yeni şifrenizin güçlü bir karakter dizisinden oluşmasını, kişisel bilgilerinizi talep eden veya bir internet sitesine yönlendiren yazışmalara karşı dikkatli olmanızı, bilinmeyen e-posta adreslerinden gelen linklere tıklamamanızı tavsiye ederiz" açıklamasında bulundu.Diğer yazılı açıklamada ise şöyle denildi: "Şirketimiz, tarafımıza gelen bir e-posta ile müşterilerimize ait kişisel verilere erişildiği iddiasıyla kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tehdit edilmiştir. Bu çerçevede kamuoyunu bilgilendirmemiz gereği hasıl olmuştur. Tehdit içeren söz konusu e-postanın ardından detaylı incelemeler şirketimiz tarafından derhal başlatılmış, teknik kontroller sağlanmış, teknik ve idari tüm tedbirler alınmış ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna gerekli bildirimler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak suretiyle hukuki süreç başlatılmıştır. Bu noktada önemle vurgulamak isteriz ki kurumumuz; finansal bilgileri içeren herhangi bir kredi kartı verisi tutmamaktadır ve finansal verilere erişim söz konusu değildir."
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pizza, kişisel veri, şifre, domino's pizza

Domino's Pizza'dan müşterilerine siber saldırı uyarısı: Şifrenizi değiştirin

02:59 29.01.2022
© AFP 2021 / TIZIANA FABINapoli'deki Capodimonte Müzesi, ilk taş fırında pişirilen margarita pizza
Napoli'deki Capodimonte Müzesi, ilk taş fırında pişirilen margarita pizza - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AFP 2021 / TIZIANA FABI
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Pizza firması Domino's Pizza, müşterilerine ait kişisel verilere erişildiği iddiasıyla ilgili uyarıda bulundu. Müşterilerinden şifrelerini değiştirmesini isteyen firma, savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.
Domino's Pizza, müşterilerine uyarıda bulundu. Firma müşterilerine bir e-posta göndererek internet üzerinden sipariş için şifrelerini değiştirmesini istedi.
Firma uyarısında güçlü şifre kullanılmasını isteyerek, "Mevcut şifreniz ile giriş yapmaya çalıştığınızda hata uyarısı alacağınız için şifrenizi değiştirmek suretiyle siparişinizi verebilirsiniz. Aynı şifreyi başka internet siteleri için kullanıyor iseniz söz konusu internet sitelerinde de şifrenizi değiştirmenizi, yeni şifrenizin güçlü bir karakter dizisinden oluşmasını, kişisel bilgilerinizi talep eden veya bir internet sitesine yönlendiren yazışmalara karşı dikkatli olmanızı, bilinmeyen e-posta adreslerinden gelen linklere tıklamamanızı tavsiye ederiz" açıklamasında bulundu.

Diğer yazılı açıklamada ise şöyle denildi: "Şirketimiz, tarafımıza gelen bir e-posta ile müşterilerimize ait kişisel verilere erişildiği iddiasıyla kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tehdit edilmiştir. Bu çerçevede kamuoyunu bilgilendirmemiz gereği hasıl olmuştur. Tehdit içeren söz konusu e-postanın ardından detaylı incelemeler şirketimiz tarafından derhal başlatılmış, teknik kontroller sağlanmış, teknik ve idari tüm tedbirler alınmış ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna gerekli bildirimler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak suretiyle hukuki süreç başlatılmıştır. Bu noktada önemle vurgulamak isteriz ki kurumumuz; finansal bilgileri içeren herhangi bir kredi kartı verisi tutmamaktadır ve finansal verilere erişim söz konusu değildir."
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