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Edirne'de yurtdışından alışverişe gelenler için PCR test birimi kuruldu
Edirne'de yurtdışından alışverişe gelenler için PCR test birimi kuruldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde yurtdışından alışverişe gelenler için PCR test birimi oluşturuldu. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T17:32+0300
2022-01-29T17:39+0300
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Kaymakamlık, Belediye, Edirne Sağlık Müdürlüğü ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda mobil PCR test birimi kuruldu.AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, burada yaptığı açıklamada, Edirne'nin Avrupa'ya açılan kapı olduğunu söyledi.Edirne'nin sınır kenti olması dolayısıyla Yunanistan ve Bulgaristan'dan ziyaretçileri ağırladığını anlatan Aksal, "Bizim vatandaşlarımız da yurt dışına çıkıyor. Biz PCR konusunu mümkün olduğunca kolaylaştırmak için Keşan'da güzel bir örneği hayata geçirdik. Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan buraya gelenler için kolay olacak. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımız için de kolaylık olacak." diye konuştu.Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı ise bu birim ile yurt dışından gelen yabancıların PCR testi yaptırıp, sonuçları gün içerisinde alabilmesini amaçladıklarını ifade etti.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, günü birlik ve kısa süreli yurt dışından gelen ve yurt dışına gidecek misafirler için oluşturulan birimde hızlı sonuç alabilmek istediklerini belirtti.Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural da birim sayesinde hastanedeki yoğunluğun azalacağını dile getirdi.Mobil PCR test biriminde Kovid-19 testi yaptıran ilçe sakinlerinden Taner Aykut, uygulama için işbirliği yapan kurumlara teşekkür etti.
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edirne, koronavirüs, pcr

Edirne'de yurtdışından alışverişe gelenler için PCR test birimi kuruldu

17:32 29.01.2022 (güncellendi: 17:39 29.01.2022)
© AAEdirne
Edirne - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AA
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yurtdışından alışverişe gelenler için PCR test birimi oluşturuldu.
Kaymakamlık, Belediye, Edirne Sağlık Müdürlüğü ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda mobil PCR test birimi kuruldu.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, burada yaptığı açıklamada, Edirne'nin Avrupa'ya açılan kapı olduğunu söyledi.
Edirne'nin sınır kenti olması dolayısıyla Yunanistan ve Bulgaristan'dan ziyaretçileri ağırladığını anlatan Aksal, "Bizim vatandaşlarımız da yurt dışına çıkıyor. Biz PCR konusunu mümkün olduğunca kolaylaştırmak için Keşan'da güzel bir örneği hayata geçirdik. Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan buraya gelenler için kolay olacak. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımız için de kolaylık olacak." diye konuştu.
Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı ise bu birim ile yurt dışından gelen yabancıların PCR testi yaptırıp, sonuçları gün içerisinde alabilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, günü birlik ve kısa süreli yurt dışından gelen ve yurt dışına gidecek misafirler için oluşturulan birimde hızlı sonuç alabilmek istediklerini belirtti.
Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural da birim sayesinde hastanedeki yoğunluğun azalacağını dile getirdi.
Mobil PCR test biriminde Kovid-19 testi yaptıran ilçe sakinlerinden Taner Aykut, uygulama için işbirliği yapan kurumlara teşekkür etti.
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