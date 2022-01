Galatasaray Başkanı Elmas: Biz buradayız, görevimizin başındayız

https://tr.sputniknews.com/20220129/galatasaray-baskani-elmas-biz-buradayiz-gorevimizin-basindayiz-1053269998.html

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübü içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz buradayız, görevimizin başındayız" dedi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın 12 Ocak'ta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.Toplantıda üyelerin görüşlerinden sonra konuşma yapan kulüp başkanı Burak Elmas, kulübün sorunlarını birlikte çözmeleri gerektiğini dile getirerek, "Biz aday olurken, bu arzuyla ortaya çıktık. Fakat resim pek öyle olmuyor. Bu ateşten gömleği giymeye herkes sırada değil, bunu kabul etmek gerekir. Bugün benim yerimde kim olsa bu zorlukları yaşayacaktı. Bunun için herkes sırada değil. Bu gerçeği ortaya koymak lazım. Ben ve diğer aday arkadaşlar, bu zor dönemde Galatasaray'a çözüm üretmek için aday olduk. Genel kurulumuzun teveccühüyle yönetim kurulumla seçildik. Sonra da tüm Galatasaraylıları, sorunları çözme iradesi göstermeye davet ettik. Böyle bir irademiz var" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın önemli finansal sorunları olduğunu vurgulayan Elmas, şunları kaydetti: "Aslında hepimizin 'Galatasaray'a bir şey olmaz.' diyerek kartopu gibi büyüttüğümüz ve bugün içinden nasıl çıkacağımızı tartıştığımız finansal durum, Galatasaraylıların birlikte ancak çıkabileceği bir durum. Bir yönetim kurulu, kim olursa olsun, kaç yılı olursa olsun bu durumdan tek başına çıkamaz. Camianın bütün dinamiklerinin bir araya gelmesi lazım. Fakat camiamızda son senelerde oluşmuş bir alışkanlık var. Konular ve çözümler üzerinden değil, kişilere zarar vererek veya onları ortadan kaldırarak sorunları çözdüğümüzü öngörüyoruz. Fakat kişiler gelip geçiyor ama Galatasaray'ın sorunları çözümsüz olarak devam ediyor ve her geçen gün büyüyor. Yönetim kurulu olarak çözüm önerilerine her zaman masamız açık."Burak Elmas, üyelerin transfer yorumlarıyla ilgili, "Transferle ilgili herkesin kendi görüşü olabilir. Biliyorsunuz genelde spor, herkesin çok bilgili ve kendi görüşünün olduğu bir yer. Sonuçlarını da ancak sahada oyuncuların performansıyla değerlendireceğiz. Umarım bundan sonraki performansımızla da farklı bir görüş oluşur" değerlendirmesinde bulundu.'Biz buradayız, görevimizin başındayız'Burak Elmas, yönetim kurulundan ayrılanlar üzerinden spekülasyon yapılmaması gerektiğini anlatarak, "Galatasaray'ın özellikle bu döneminde yönetim kurulunda çalışmak çok kolay değil. Bazı arkadaşlarımızın çalışırken görüşleri, fikirleri farklı olabilir. Buna saygı duymak lazım ve ayrılırken de düzgün ayrılmak lazım. Biz buradayız, görevimizin başındayız. Kalan arkadaşlarımızla çalışıyoruz" diye konuştu.Elmas, bazı üyelerin yönetimin güvenoyuna ihtiyacı olduğuna yönelik eleştirilerine, "Kime göre, neye göre. Güvenoyu her zaman talep edilebilir. Tüzüğümüz bellidir. Biz elimizden geldiği kadar tüm camiamızın çözüm önerileriyle beraber, Türk futbolunda bütün kulüplerin içerisinde olduğu bu zor durumdan Galatasaray'ı çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu da tek başımıza değil, camiamızın desteği ile yapmayı istiyoruz. Kolay bir dönemde olmadığımız çok aşikardır. Ancak en azından bu irademiz var. Elimizden geldiği, vakit verildiği sürece bunları yapmaya devam edeceğiz" yantını verdi.'Florya ile ilgili henüz sunulmuş bir proje yok'Burak Elmas, Florya ve Riva projeleriyle ilgili gündeme gelen birçok haberin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projelerle ilgili gündeme getirilen rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Florya ile ilgili eğer genel kurula bir proje gelirse, çok detaylı bir şekilde gelecek. Genel kurulun alacağı karar zaten hepimizin kabul edeceği bir karar olacak. Ortada henüz sunulmuş bir proje yok. Çok pozitif şekilde farklı bilgiler görebilirsiniz. Riva ile ilgili bahsedilen rakamlar ortada yok. Bu rakamlar maalesef camiamızı yanlış yönlendiriyor. Çok büyük bir gelir gelme potansiyelini bir kenara bırakıyorum Riva'da şu anda aldığımızın dışında, ödediğimiz faiz sebebiyle gelirin hiç gelmeme hatta üstüne borçlu kalma riskimiz var."Elmas, TFF 2. Lig takımlarından Niğde Anadolu FK'nin alınmasıyla ilgili eleştirileri de şöyle yanıtladı: "O anda acil hareket edip o kulübü almamız gerekiyordu. Kulüp yatırıma açıktır. Arzu eden tüm Galatasaraylılar yatırımcı olarak katılabilir. Gizli bir organizasyon değil. Bir altyapımız var, fakat 17-19 yaş gruplarından sonra dışarıya kiraladığımız çok fazla oyuncumuz var. Bu oyuncuların birçoğu alt liglerde oynuyor. Doğru dürüst bir bedel almadan kiralık veriyoruz. O takımlarda oynamıyorlar, gelişimlerini takip edemiyoruz. Amaç Galatasaray'ın altyapısında oynayan ve başka yerlere kiralık verdiğimiz oyuncuların gelişimini takip etmek ve onları daha zorlu bir ligde ilk 11'de oynatarak, gelişimini sağlamak. Galatasaray'ın geleceği için yaptığımız hamleler. Bunlar da denetime açıktır."Elmas, kulüp üyeleriyle dün video konferans yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıda bir üyenin, uzun yıllar Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yapan Süleyman Öztürk'e yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Maalesef bir üyemiz, çok kıymetli Süleyman Bey ile ilgili hiç Galatasaray ortamına yakışmayacak birtakım cümleler kurdu. Biz o anda bir şeyler yapmaya çalıştık, ilk defa yaptığımız bir toplantıda belki bir gecikme olmuş olabilir. Özellikle ben şahsen bunun çok yanlış olduğunu, Sayın Süleyman Öztürk'ün Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdiğini söyledim. Güzel geçen bilgilendirme toplantısını da bu tatsız ve talihsiz olaya indirgemememiz lazım. Ben orada gereken konuşmayı yaptım. Doğruyu ifade etmeye ve bu yanlışın altını çizmeye çalıştım" şeklinde görüş belirtti.Ural Aküzüm'den Niğde Anadolu FK ile ilgili eleştirilere cevapGalatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de toplantıya bağlanarak Niğde Anadolu FK ile ilgili eleştirilere cevap verdi.Niğde Anadolu FK'nin bir anonim şirket olduğunu anlatan Aküzüm, şunları kaydetti: "Bu şirketin sahibi 1481 Futbol Yatırımları AŞ'dir. Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve iştiraklerinin kasasından bu satın alma için şu ana kadar bir kuruş çıkmamıştır. 1481 Futbol Yatırımları AŞ'nin ortakları, benim de içinde olduğum 8 Galatasaray Kulübü üyesidir. Niğde Anadolu FK'ye yatırım yapan kişiler, buradan bir gelir etme amacında olan kişiler değildir. Aksine Galatasaray'ın pilot takım uygulamasına destek için yapılmıştır. Başkanımız Burak Elmas tarafından görevlendirilmiş kişilerdir. Şu anda Niğde Anadolu FK'de Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı'ndan 4 futbolcu var. Bu takım yarışmacı bir takım değil, futbolculara oynama garantisi veren bir takımdır. Bu Galatasaray'a hizmet etmek için yapılmış bir anlaşmadır."

