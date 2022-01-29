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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/kremlin-putin-pekinde-zelenskiyle-gorusmeyi-planlamiyor-1053266767.html
Kremlin: Putin, Pekin'de Zelenskiy'le görüşmeyi planlamıyor
Kremlin: Putin, Pekin'de Zelenskiy'le görüşmeyi planlamıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışı için Çin'e gerçekleştireceği ziyarette Ukraynalı mevkidaşı... 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T17:40+0300
2022-01-29T17:40+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
pekin olimpiyatları
görüşme
vladimir zelenskiy
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılacak olması, etkinliğin bir diğer davetlisi Vladimir Zelenskiy'le ikili görüşme olup olmayacağına dair spekülasyonları beraberinde getirdi.Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle herhangi bir ikili görüşme planlanmıyor. Zelenskiy'le bir görüşme yapılması da planlarda yok. Yine de bunu tümüyle ihtimal dışı tutamayız" ifadelerini kullandı.Putin'in Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir görüşme yapması ve Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılması planlanıyor.Olimpiyatlar öncesinde Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında performans gösterecek Rus ekibe seslenen Putin, Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışında Şi'yle bir görüşme yapacağını duyurmuştu.Pekin Kış Olimpiyatları 2022, 4 Şubat'ta başlayacak ve 20 Şubat'ta sona erecek. Açılış törenine 20'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/cin-pekin-kis-olimpiyatlarina-konuk-olacak-yabanci-liderlerin-listesini-acikladi-1053253721.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, pekin olimpiyatları, görüşme, vladimir zelenskiy

Kremlin: Putin, Pekin'de Zelenskiy'le görüşmeyi planlamıyor

17:40 29.01.2022
© Sputnik / Алексей НикольскийRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışı için Çin'e gerçekleştireceği ziyarette Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'le görüşmeyi planlamadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılacak olması, etkinliğin bir diğer davetlisi Vladimir Zelenskiy'le ikili görüşme olup olmayacağına dair spekülasyonları beraberinde getirdi.
Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle herhangi bir ikili görüşme planlanmıyor. Zelenskiy'le bir görüşme yapılması da planlarda yok. Yine de bunu tümüyle ihtimal dışı tutamayız" ifadelerini kullandı.
Putin'in Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir görüşme yapması ve Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılması planlanıyor.
Olimpiyatlar öncesinde Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında performans gösterecek Rus ekibe seslenen Putin, Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışında Şi'yle bir görüşme yapacağını duyurmuştu.
Pekin Kış Olimpiyatları 2022, 4 Şubat'ta başlayacak ve 20 Şubat'ta sona erecek. Açılış törenine 20'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.
Pekin Olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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