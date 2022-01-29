https://tr.sputniknews.com/20220129/kremlin-putin-pekinde-zelenskiyle-gorusmeyi-planlamiyor-1053266767.html

Kremlin: Putin, Pekin'de Zelenskiy'le görüşmeyi planlamıyor

Kremlin: Putin, Pekin'de Zelenskiy'le görüşmeyi planlamıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışı için Çin'e gerçekleştireceği ziyarette Ukraynalı mevkidaşı... 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T17:40+0300

2022-01-29T17:40+0300

2022-01-29T17:40+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

pekin olimpiyatları

görüşme

vladimir zelenskiy

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılacak olması, etkinliğin bir diğer davetlisi Vladimir Zelenskiy'le ikili görüşme olup olmayacağına dair spekülasyonları beraberinde getirdi.Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle herhangi bir ikili görüşme planlanmıyor. Zelenskiy'le bir görüşme yapılması da planlarda yok. Yine de bunu tümüyle ihtimal dışı tutamayız" ifadelerini kullandı.Putin'in Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir görüşme yapması ve Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılması planlanıyor.Olimpiyatlar öncesinde Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında performans gösterecek Rus ekibe seslenen Putin, Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılışında Şi'yle bir görüşme yapacağını duyurmuştu.Pekin Kış Olimpiyatları 2022, 4 Şubat'ta başlayacak ve 20 Şubat'ta sona erecek. Açılış törenine 20'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220128/cin-pekin-kis-olimpiyatlarina-konuk-olacak-yabanci-liderlerin-listesini-acikladi-1053253721.html

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rusya, vladimir putin, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, pekin olimpiyatları, görüşme, vladimir zelenskiy