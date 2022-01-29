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Lukas Podolski: Fatih Terim, gerekli saygıyı görmedi
Lukas Podolski: Fatih Terim, gerekli saygıyı görmedi
Galatasaray'ın eski oyuncularından Lukas Podolski, Fatih Terim'in kulüpten gönderiliş şekli için, "Gerekli saygıyı gördüğünü düşünmüyorum" yorumunda bulundu. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T12:41+0300
2022-01-29T12:41+0300
spor
galatasaray
fatih terim
lukas podolski
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Polonya Ligi ekiplerinden Górnik Zabrze forması giyen eski Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılıların efsanesi Fatih Terim'in kulüpten ayrılışı hakkında konuşan Podolski süreci doğru bulmadığını söyledi.Polonya asıllı Alman futbolcu, "Galatasaray ve Türk futbolu için harika işler başarmış, dünya futbolunda efsane olmuş biri. İşini seven, tutkulu, iyi karakterli bir insan ve bence Terim şu an biraz ara verecektir. Teknik direktörlüğe devam edeceğini düşünmüyorum. Belki ileride Galatasaray'da farklı bir görev de üstlenebilir. Futbolda bu derece başarı elde etmiş fazla insanınız yok. Kulüpten ayrılış sürecinde gerekli saygıyı gördüğünü düşünmüyorum ama bu süreç onun Fatih Terim oluşunu değiştirmez. O bir efsane ve bu tarz durumlar gerçekleri değiştirmez. Bir sonraki adımını bekleyip göreceğiz" diye konuştu.'Ben bir Aslan'ım'Galatasaray taraftarına sevgisini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Nerede olursam olayım desteklerini benden esirgemiyorlar. Ben de her zaman onlarla beraber olmayı seviyorum. Halen İstanbul'a gelip Galatasaray'ın maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Çünkü Türkiye'de geçirdiğim vakitten her zaman büyük keyif aldım. Ben bir Aslan'ım ve hep öyle kalacağım. Yakında statta görüşürüz!" dedi.
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galatasaray, fatih terim, lukas podolski

Lukas Podolski: Fatih Terim, gerekli saygıyı görmedi

12:41 29.01.2022
© AFP 2021 / PATRIK STOLLARZLukas Podolski
Lukas Podolski - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AFP 2021 / PATRIK STOLLARZ
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Galatasaray'ın eski oyuncularından Lukas Podolski, Fatih Terim'in kulüpten gönderiliş şekli için, "Gerekli saygıyı gördüğünü düşünmüyorum" yorumunda bulundu.
Polonya Ligi ekiplerinden Górnik Zabrze forması giyen eski Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılıların efsanesi Fatih Terim'in kulüpten ayrılışı hakkında konuşan Podolski süreci doğru bulmadığını söyledi.
Polonya asıllı Alman futbolcu, "Galatasaray ve Türk futbolu için harika işler başarmış, dünya futbolunda efsane olmuş biri. İşini seven, tutkulu, iyi karakterli bir insan ve bence Terim şu an biraz ara verecektir. Teknik direktörlüğe devam edeceğini düşünmüyorum. Belki ileride Galatasaray'da farklı bir görev de üstlenebilir. Futbolda bu derece başarı elde etmiş fazla insanınız yok. Kulüpten ayrılış sürecinde gerekli saygıyı gördüğünü düşünmüyorum ama bu süreç onun Fatih Terim oluşunu değiştirmez. O bir efsane ve bu tarz durumlar gerçekleri değiştirmez. Bir sonraki adımını bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

'Ben bir Aslan'ım'

Galatasaray taraftarına sevgisini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Nerede olursam olayım desteklerini benden esirgemiyorlar. Ben de her zaman onlarla beraber olmayı seviyorum. Halen İstanbul'a gelip Galatasaray'ın maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Çünkü Türkiye'de geçirdiğim vakitten her zaman büyük keyif aldım. Ben bir Aslan'ım ve hep öyle kalacağım. Yakında statta görüşürüz!" dedi.
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