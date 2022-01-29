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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/rus-vekil-bati-yaptirimlara-karsi-rusyanin-misilleme-onlemlerine-alismali-1053268851.html
Rus vekil: Batı, yaptırımlara karşı Rusya'nın misilleme önlemlerine alışmalı
Rus vekil: Batı, yaptırımlara karşı Rusya'nın misilleme önlemlerine alışmalı
Duma milletvekili Vyaçeslav Nikonov, yeni yaptırımlar uygulama hazırlığında olan Batılı ülkelerin Rus misilleme önlemlerine alışmaları gerekeceğini söyledi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T20:05+0300
2022-01-29T20:05+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
yaptırım
misilleme
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
liz truss
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarının Batılı politikacıların ‘zayıf’ olmadıklarını kanıtlama çabası olduğunu belirterek, Rus misilleme önlemlerine alışmaları gerekeceğini kaydetti.Sputnik’e konuşan Rus vekil, “Yine aynı durum; Ukrayna’ya yönelik ‘Rus saldırganlığı.' Durmak bilmiyorlar. Zayıf olmadıklarını herkese kanıtlama ihtiyacı duyuyorlar” dedi.Nikonov, Rusya’nın son birkaç yüzyıldır bu tür yaptırım tehditlerine maruz kaldığını ve yüzyıllardır bu yaptırımların altında yaşadığına vurgu yaparak, “Asıl önemlisi, Batı’nın misilleme önlemlerine alışmaya başlamaları olacak” diye konuştu.Daha önce İngiliz hükümet çevrelerinden bir kaynak, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya’nın mali ve stratejik kurumlarına karşı yeni bir yaptırım paketini Pazartesi günü İngiliz Parlamentosu’nda açıklayacağını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220129/stoltenberg-diyaloga-haziriz-ancak-gerilim-tirmanirsa-rusyaya-buyuk-bir-bedel-odetecegiz-1053266025.html
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rusya, ingiltere, yaptırım, misilleme, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, liz truss

Rus vekil: Batı, yaptırımlara karşı Rusya'nın misilleme önlemlerine alışmalı

20:05 29.01.2022
© REUTERS / Peter NichollsRusya - İngiltere - bayrak
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
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Duma milletvekili Vyaçeslav Nikonov, yeni yaptırımlar uygulama hazırlığında olan Batılı ülkelerin Rus misilleme önlemlerine alışmaları gerekeceğini söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarının Batılı politikacıların ‘zayıf’ olmadıklarını kanıtlama çabası olduğunu belirterek, Rus misilleme önlemlerine alışmaları gerekeceğini kaydetti.
Sputnik’e konuşan Rus vekil, “Yine aynı durum; Ukrayna’ya yönelik ‘Rus saldırganlığı.' Durmak bilmiyorlar. Zayıf olmadıklarını herkese kanıtlama ihtiyacı duyuyorlar” dedi.
Nikonov, Rusya’nın son birkaç yüzyıldır bu tür yaptırım tehditlerine maruz kaldığını ve yüzyıllardır bu yaptırımların altında yaşadığına vurgu yaparak, “Asıl önemlisi, Batı’nın misilleme önlemlerine alışmaya başlamaları olacak” diye konuştu.
Daha önce İngiliz hükümet çevrelerinden bir kaynak, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya’nın mali ve stratejik kurumlarına karşı yeni bir yaptırım paketini Pazartesi günü İngiliz Parlamentosu’nda açıklayacağını belirtmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
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