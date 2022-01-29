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Rus vekil: Batı, yaptırımlara karşı Rusya'nın misilleme önlemlerine alışmalı
Rus vekil: Batı, yaptırımlara karşı Rusya'nın misilleme önlemlerine alışmalı
Duma milletvekili Vyaçeslav Nikonov, yeni yaptırımlar uygulama hazırlığında olan Batılı ülkelerin Rus misilleme önlemlerine alışmaları gerekeceğini söyledi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T20:05+0300
2022-01-29T20:05+0300
2022-01-29T20:05+0300
ukrayna krizi
rusya
ingiltere
yaptırım
misilleme
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarının Batılı politikacıların ‘zayıf’ olmadıklarını kanıtlama çabası olduğunu belirterek, Rus misilleme önlemlerine alışmaları gerekeceğini kaydetti.Sputnik’e konuşan Rus vekil, “Yine aynı durum; Ukrayna’ya yönelik ‘Rus saldırganlığı.' Durmak bilmiyorlar. Zayıf olmadıklarını herkese kanıtlama ihtiyacı duyuyorlar” dedi.Nikonov, Rusya’nın son birkaç yüzyıldır bu tür yaptırım tehditlerine maruz kaldığını ve yüzyıllardır bu yaptırımların altında yaşadığına vurgu yaparak, “Asıl önemlisi, Batı’nın misilleme önlemlerine alışmaya başlamaları olacak” diye konuştu.Daha önce İngiliz hükümet çevrelerinden bir kaynak, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya’nın mali ve stratejik kurumlarına karşı yeni bir yaptırım paketini Pazartesi günü İngiliz Parlamentosu’nda açıklayacağını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220129/stoltenberg-diyaloga-haziriz-ancak-gerilim-tirmanirsa-rusyaya-buyuk-bir-bedel-odetecegiz-1053266025.html
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Rus vekil: Batı, yaptırımlara karşı Rusya'nın misilleme önlemlerine alışmalı
Duma milletvekili Vyaçeslav Nikonov, yeni yaptırımlar uygulama hazırlığında olan Batılı ülkelerin Rus misilleme önlemlerine alışmaları gerekeceğini söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarının Batılı politikacıların ‘zayıf’ olmadıklarını kanıtlama çabası olduğunu belirterek, Rus misilleme önlemlerine alışmaları gerekeceğini kaydetti.
Sputnik’e konuşan Rus vekil, “Yine aynı durum; Ukrayna’ya yönelik ‘Rus saldırganlığı.' Durmak bilmiyorlar. Zayıf olmadıklarını herkese kanıtlama ihtiyacı duyuyorlar” dedi.
Nikonov, Rusya’nın son birkaç yüzyıldır bu tür yaptırım tehditlerine maruz kaldığını ve yüzyıllardır bu yaptırımların altında yaşadığına vurgu yaparak, “Asıl önemlisi, Batı’nın misilleme önlemlerine alışmaya başlamaları olacak” diye konuştu.
Daha önce İngiliz hükümet çevrelerinden bir kaynak, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya’nın mali ve stratejik kurumlarına karşı yeni bir yaptırım paketini Pazartesi günü İngiliz Parlamentosu’nda açıklayacağını belirtmişti.