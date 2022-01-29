https://tr.sputniknews.com/20220129/rus-vekil-bati-yaptirimlara-karsi-rusyanin-misilleme-onlemlerine-alismali-1053268851.html

Rus vekil: Batı, yaptırımlara karşı Rusya'nın misilleme önlemlerine alışmalı

Rus vekil: Batı, yaptırımlara karşı Rusya'nın misilleme önlemlerine alışmalı

Duma milletvekili Vyaçeslav Nikonov, yeni yaptırımlar uygulama hazırlığında olan Batılı ülkelerin Rus misilleme önlemlerine alışmaları gerekeceğini söyledi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T20:05+0300

2022-01-29T20:05+0300

2022-01-29T20:05+0300

ukrayna krizi

rusya

ingiltere

yaptırım

misilleme

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

liz truss

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarının Batılı politikacıların ‘zayıf’ olmadıklarını kanıtlama çabası olduğunu belirterek, Rus misilleme önlemlerine alışmaları gerekeceğini kaydetti.Sputnik’e konuşan Rus vekil, “Yine aynı durum; Ukrayna’ya yönelik ‘Rus saldırganlığı.' Durmak bilmiyorlar. Zayıf olmadıklarını herkese kanıtlama ihtiyacı duyuyorlar” dedi.Nikonov, Rusya’nın son birkaç yüzyıldır bu tür yaptırım tehditlerine maruz kaldığını ve yüzyıllardır bu yaptırımların altında yaşadığına vurgu yaparak, “Asıl önemlisi, Batı’nın misilleme önlemlerine alışmaya başlamaları olacak” diye konuştu.Daha önce İngiliz hükümet çevrelerinden bir kaynak, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya’nın mali ve stratejik kurumlarına karşı yeni bir yaptırım paketini Pazartesi günü İngiliz Parlamentosu’nda açıklayacağını belirtmişti.

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rusya, ingiltere, yaptırım, misilleme, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, liz truss