https://tr.sputniknews.com/20220129/serdar-ortac-cocugum-olacakti-ama-hep-kurtaj-oldular-1053265606.html

Serdar Ortaç: Çocuğum olacaktı ama hep kürtaj oldular

Serdar Ortaç: Çocuğum olacaktı ama hep kürtaj oldular

Serdar Ortaç, "Aşık olup evlenirseniz baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" yanıtını verdi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T16:39+0300

2022-01-29T16:39+0300

2022-01-29T16:37+0300

yaşam

kürtaj

serdar ortaç

açıklama

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Şarkıcı Serdar ortaç, dün akşam konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Ortaç, bir de çocuk itirafında bulundu.Uçankuş'ta yer alan habere göre, Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, bir muhabirin "Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane, yazık" yanıtını verdi.Ortaç, "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında bizim tanıdığımız isimler de var mı?" sorusuna ise "Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum" cevabını verdi.

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kürtaj, serdar ortaç, açıklama