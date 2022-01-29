https://tr.sputniknews.com/20220129/taylanddaki-petrol-sizintisi-nedeniyle-ulkenin-dogusunda-olaganustu-hal-ilan-edildi-1053269538.html

Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda olağanüstü hal ilan edildi

Tayland'daki petrol sızıntısı nedeniyle ülkenin doğusunda olağanüstü hal ilan edildi

Tayland'da deniz demirleme istasyonunda sızan ham petrolün ülkenin doğusundaki plajlara ulaşması üzerine Rayong eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T21:17+0300

2022-01-29T21:17+0300

2022-01-29T21:17+0300

dünya

olağanüstü hal

tayland

petrol sızıntısı

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Tayland Körfezi'nde 'Star Petroleum Refining Public Company' adlı şirkete ait deniz demirleme istasyonunda, tankerleri yüklemek için kullanılan denizaltı hortumundan 25 Ocak'ta 20-50 ton civarında petrol sızdığı tahmin ediliyor.Şirket, çabalara rağmen sızıntının Bangkok'un güneydoğusundaki Rayong eyaletindeki Mae Ramhueng plajına ulaşmasını engelleyemediklerini bildirdi.Sızan ham petrolün ülkenin doğusundaki plajlara ulaşması üzerine Rayong eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi.Rayong Valisi Channa Iamsaeng, yaptığı açıklamada, 'afet bölgesi' ilan ettiği plajın yüzücüler ve ticari faaliyetler için kapatıldığını duyurdu.Uçaklar, petrolü dağıtmak için kimyasallar bırakırken, petrolün yüzeyden kayması ve temizlenmesi için yüzer setler yerleştiriliyor.200 donanma personeli ve Star Petroleum'dan 150 kişi, deniz yüzeyindeki petrolü temizlemeye çalışıyor.Tayland Donanması sözcüsü Koramiral Pokkrong Monthatphalin, donanmanın temizliğe yardım etmek için bir gözetleme uçağı, iki gemi ve bir helikopter gönderdiğini, helikopterin bölgeyi araştıracağını ve petrol tabakasını dağıtmak için bir kimyasal püskürteceğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220129/peruda-petrol-sizintisi-nedeniyle-rafineri-yoneticilerine-yurt-disina-cikis-yasagi-1053260176.html

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