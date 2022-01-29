https://tr.sputniknews.com/20220129/trabzonsporda-bir-futbolcunun-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1053270559.html

Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-29T22:45+0300

2022-01-29T22:45+0300

2022-01-29T22:45+0300

koronavirüs

trabzonspor

kovid-19

koronavirüs testi

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Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220128/trabzonspor-6-futbolcuyla-sozlesme-imzaladi-1053248480.html

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trabzonspor, kovid-19, koronavirüs testi