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Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T22:45+0300
2022-01-29T22:45+0300
koronavirüs
trabzonspor
kovid-19
koronavirüs testi
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Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220128/trabzonspor-6-futbolcuyla-sozlesme-imzaladi-1053248480.html
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trabzonspor, kovid-19, koronavirüs testi

Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

22:45 29.01.2022
© AATrabzonspor arma - forma
Trabzonspor arma - forma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© AA
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Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Trabzon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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