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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/ukraynalilar-parlamento-onunde-toplandi-rusyayla-savas-istemiyoruz-1053261967.html
Ukraynalılar, parlamento önünde toplandı: Rusya'yla savaş istemiyoruz
Ukraynalılar, parlamento önünde toplandı: Rusya'yla savaş istemiyoruz
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk, parlamento binasının önünde toplanarak Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e "Rusya'yla savaş istemiyoruz" mesajı verdi. 29.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-29T12:31+0300
2022-01-29T12:29+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
protesto
parlamento
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Kiev yönetiminin ve Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair iddiaları nedeniyle endişeli günler yaşayan Ukraynalılar, parlamento önünde savaş karşıtı bir eylem gerçekleştirdi.Vesti.ua'nın haberine göre son haftalarda giderek sıklaşan 'Rus saldırganlığı' iddiaları sonrası parlamento binası önünde toplanan vatandaşlar, "Rusya halkıyla savaş istemiyoruz! Rusya halkı bizimle savaş istemiyor! Sayın Devlet Başkanı, tüm bunlar neden yaşanıyor?" ifadelerini kullandı.Barışçıl amaçlı toplandıkları belirtilen eylemcilerin ellerinde Zelenskiy'e yönelik olarak "Rusya'yla savaşa hayır", "Mırıldanmayı bırak", "Halkla dalga geçmeyi bırak" yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.Eylemin organizatörleri, Ukraynalıların savaş söylentilerinin artması nedeniyle gıda ürünleri stoklamaya başladıklarını, ileri yaştaki vatandaşların ise kendilerini kötü hissettiklerini vurguladı.
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rusya, ukrayna, protesto, parlamento

Ukraynalılar, parlamento önünde toplandı: Rusya'yla savaş istemiyoruz

12:31 29.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girUkrayna Parlamentosu Yüksek Rada
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
© Sputnik
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk, parlamento binasının önünde toplanarak Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e "Rusya'yla savaş istemiyoruz" mesajı verdi.
Kiev yönetiminin ve Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair iddiaları nedeniyle endişeli günler yaşayan Ukraynalılar, parlamento önünde savaş karşıtı bir eylem gerçekleştirdi.

Vesti.ua'nın haberine göre son haftalarda giderek sıklaşan 'Rus saldırganlığı' iddiaları sonrası parlamento binası önünde toplanan vatandaşlar, "Rusya halkıyla savaş istemiyoruz! Rusya halkı bizimle savaş istemiyor! Sayın Devlet Başkanı, tüm bunlar neden yaşanıyor?" ifadelerini kullandı.

Barışçıl amaçlı toplandıkları belirtilen eylemcilerin ellerinde Zelenskiy'e yönelik olarak "Rusya'yla savaşa hayır", "Mırıldanmayı bırak", "Halkla dalga geçmeyi bırak" yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.

Eylemin organizatörleri, Ukraynalıların savaş söylentilerinin artması nedeniyle gıda ürünleri stoklamaya başladıklarını, ileri yaştaki vatandaşların ise kendilerini kötü hissettiklerini vurguladı.
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