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Avcılar’da belediye çalışanları saldırıya uğradı: Kameramanın gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu
Avcılar’da belediye çalışanları saldırıya uğradı: Kameramanın gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu
İstanbul Avcılar'da belediye çalışanları kaza sonrası saldırıya uğradı. Kamyonetten inen 3 kişinin saldırdığı araçtaki belediye kameramanının geçen yıl kornea... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T17:33+0300
2022-01-30T17:43+0300
türkiye
istanbul
saldırı
avcılar
kaza
kameraman
avcılar belediyesi
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Olay, Cuma günü öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi Mandıra Sokak'ta meydana geldi. Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile birlikte Mevlut Çalışkan'ın yönetimindeki hafif ticari araçla yola çıkarak görevlilerin kar ve temizlik çalışmalarını görüntülemek istedi. Çalışkan, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine fren yaptı. Bu sırada Arslan Erdem'in yönetimindeki kamyoneti durduramayarak belediye aracına arkadan çarptı. Kazanın ardından sürücü Arslan Erdem'in yanı sıra aynı araçta bulunan oğulları Servet ile Deniz Erdem inerek, belediye şoförü ile yanındaki kameraman ve fotoğrafçı ile tartışmaya ardından saldırmaya başladı. Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen olayda 3 kişi kameraman Ercan Yüksel'i aralarına alarak yumrukladı.Gözünden darbe alarak yaralanan Yüksel, çağrılan ambulansla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen polis, saldırgan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Hasan Canberk Savaşeri ve Mevlut Çalışkan üç kişiden şikayetçi olduklarını bildirdi. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Baba Arslan Erdem serbest bırakılırken, oğulları Servet ile Deniz Erdem tutuklandı. Ameliyata alınan Ercan Yüksel'in gözünde ilk tespitlere göre yüzde 90 görme kaybı tespit edildi.Gözünün son durumunun tespit edilmesi için bir süre daha hastanede tutulmasına karar verilen Ercan Yüksel, öndeki aracın durması ardından sürücü arkadaşlarının durduğunu arkadan gelen bir ses duyunca inip baktıklarını söyledi. Yüksel, "Baba ve iki oğlu saldırgan tavırla bağırmaya başladı. Hakaret ve saldırgan tavırlarını sürdürdüler. Yapmayın derken bana yöneldiler. Gözümden ameliyatlıyım bana dokunmayın dedim. Kaçmak istedim kaçamadım. Arabamızın önünde çöktüm gözümü korumaya çalıştım. Alttan gözüme bir yumruk vurdular. Ambulans çağrıldı, Cerrahpaşa'ya getirildim. Ameliyat edildim. O gözüm kornea nakilliydi. Bağış edilen bir kişi sayesinde takılmıştı. Gözümü kaybettim. Gözüm gitti" diye konuştu.
türkiye
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istanbul, saldırı, avcılar, kaza, kameraman, avcılar belediyesi

Avcılar’da belediye çalışanları saldırıya uğradı: Kameramanın gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu

17:33 30.01.2022 (güncellendi: 17:43 30.01.2022)
© İHA İstanbul Avcılar'da belediye çalışanları kaza sonrası saldırıya uğradı. Kamyonetten inen 3 kişinin saldırdığı araçtaki belediye kameramanının geçen yıl kornea nakli olduğu gözüne yumruk atıldı. Kameramanın gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu.
İstanbul Avcılar'da belediye çalışanları kaza sonrası saldırıya uğradı. Kamyonetten inen 3 kişinin saldırdığı araçtaki belediye kameramanının geçen yıl kornea nakli olduğu gözüne yumruk atıldı. Kameramanın gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© İHA
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İstanbul Avcılar'da belediye çalışanları kaza sonrası saldırıya uğradı. Kamyonetten inen 3 kişinin saldırdığı araçtaki belediye kameramanının geçen yıl kornea nakli olduğu gözüne yumruk atıldı. Kameramanın gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu.
Olay, Cuma günü öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi Mandıra Sokak'ta meydana geldi. Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile birlikte Mevlut Çalışkan'ın yönetimindeki hafif ticari araçla yola çıkarak görevlilerin kar ve temizlik çalışmalarını görüntülemek istedi. Çalışkan, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine fren yaptı. Bu sırada Arslan Erdem'in yönetimindeki kamyoneti durduramayarak belediye aracına arkadan çarptı.
Kazanın ardından sürücü Arslan Erdem'in yanı sıra aynı araçta bulunan oğulları Servet ile Deniz Erdem inerek, belediye şoförü ile yanındaki kameraman ve fotoğrafçı ile tartışmaya ardından saldırmaya başladı. Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen olayda 3 kişi kameraman Ercan Yüksel'i aralarına alarak yumrukladı.
Gözünden darbe alarak yaralanan Yüksel, çağrılan ambulansla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen polis, saldırgan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Hasan Canberk Savaşeri ve Mevlut Çalışkan üç kişiden şikayetçi olduklarını bildirdi.
Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Baba Arslan Erdem serbest bırakılırken, oğulları Servet ile Deniz Erdem tutuklandı. Ameliyata alınan Ercan Yüksel'in gözünde ilk tespitlere göre yüzde 90 görme kaybı tespit edildi.
Gözünün son durumunun tespit edilmesi için bir süre daha hastanede tutulmasına karar verilen Ercan Yüksel, öndeki aracın durması ardından sürücü arkadaşlarının durduğunu arkadan gelen bir ses duyunca inip baktıklarını söyledi.
Yüksel, "Baba ve iki oğlu saldırgan tavırla bağırmaya başladı. Hakaret ve saldırgan tavırlarını sürdürdüler. Yapmayın derken bana yöneldiler. Gözümden ameliyatlıyım bana dokunmayın dedim. Kaçmak istedim kaçamadım. Arabamızın önünde çöktüm gözümü korumaya çalıştım. Alttan gözüme bir yumruk vurdular. Ambulans çağrıldı, Cerrahpaşa'ya getirildim. Ameliyat edildim. O gözüm kornea nakilliydi. Bağış edilen bir kişi sayesinde takılmıştı. Gözümü kaybettim. Gözüm gitti" diye konuştu.
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