https://tr.sputniknews.com/20220130/avustralya-kanye-westin-ulkeye-girisi-reddedildigini-acikladi-tum-asilarin-yapilmis-olmasi-gerek-1053273847.html

Avustralya, Kanye West'in ülkeye girişi reddedildiğini açıkladı: Tüm aşıların yapılmış olması gerek

Avustralya, Kanye West'in ülkeye girişi reddedildiğini açıkladı: Tüm aşıların yapılmış olması gerek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, konser için Avustralya'ya gitmeyi planlayan ve tek doz aşı olan Kanye West'in ülkeye gelip gelemeyeceğine ilişkin soruyu... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T05:03+0300

2022-01-30T05:03+0300

2022-01-30T05:03+0300

dünya

avustralya

kanye west

scott morrison

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1044366116_0:0:2601:1464_1920x0_80_0_0_50a33b5a58c7cb5cb747769044337ce0.jpg

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Amerikalı şarkıcı Kanye West'e vize vermedi. Basın toplantısında, tek doz aşılı olan West'in konser vermek üzere ülkeye girip giremeyeceği sorulunca, “Kurallar tüm doz aşılarınızı olmanız gerektiğini söylüyor. Bu kurallar son dönemde görüldüğü gibi herkese işliyor, kim olduğunuz önemli değil. Kurallara uyarsanız gelebilirsiniz, uymazsanız gelemezsiniz” dedi.Djokovic'in vizesi iptal edilmiştiAvustralya Açık’a katılmak üzere Avustralya’ya gelen ünlü tenisçi Novak Djokovic, Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti.Kararı mahkemeye taşıyan Djokovic’in ilk duruşmasında Avustralya Göçmenlik Bakanlığı'nın vize iptal kararı bozuldu. Daha sonra Avustralya Sınır Güçleri, Djokovic'in seyahat beyannamesinde bazı yanlışlar olduğunu tespit etti.Sırp raket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat beyannamesindeki yanlışların insani hata olduğunu ifade etti.Vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic, vize iade talebinde bulunarak tekrar Avustralya Mahkemesi’ne başvurdu. Yapılan duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Djokovic’in vize iade talebinin oybirliğiyle reddedildiğini duyurdu. Kararın ardından Djokovic, Avustralya’dan ayrıldı.Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme kararını bozma yetkisini kullanarak Djokovicin vizesini ikinci kez iptal etti.

https://tr.sputniknews.com/20220117/avustralyadan-sinir-disi-edilen-djokovic-ulkesi-sirbistana-dondu-1052815756.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avustralya, kanye west, scott morrison, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri