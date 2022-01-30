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https://tr.sputniknews.com/20220130/avustralya-kanye-westin-ulkeye-girisi-reddedildigini-acikladi-tum-asilarin-yapilmis-olmasi-gerek-1053273847.html
Avustralya, Kanye West'in ülkeye girişi reddedildiğini açıkladı: Tüm aşıların yapılmış olması gerek
Avustralya, Kanye West'in ülkeye girişi reddedildiğini açıkladı: Tüm aşıların yapılmış olması gerek
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, konser için Avustralya'ya gitmeyi planlayan ve tek doz aşı olan Kanye West'in ülkeye gelip gelemeyeceğine ilişkin soruyu... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T05:03+0300
2022-01-30T05:03+0300
dünya
avustralya
kanye west
scott morrison
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Amerikalı şarkıcı Kanye West'e vize vermedi. Basın toplantısında, tek doz aşılı olan West'in konser vermek üzere ülkeye girip giremeyeceği sorulunca, “Kurallar tüm doz aşılarınızı olmanız gerektiğini söylüyor. Bu kurallar son dönemde görüldüğü gibi herkese işliyor, kim olduğunuz önemli değil. Kurallara uyarsanız gelebilirsiniz, uymazsanız gelemezsiniz” dedi.Djokovic'in vizesi iptal edilmiştiAvustralya Açık’a katılmak üzere Avustralya’ya gelen ünlü tenisçi Novak Djokovic, Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti.Kararı mahkemeye taşıyan Djokovic’in ilk duruşmasında Avustralya Göçmenlik Bakanlığı'nın vize iptal kararı bozuldu. Daha sonra Avustralya Sınır Güçleri, Djokovic'in seyahat beyannamesinde bazı yanlışlar olduğunu tespit etti.Sırp raket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat beyannamesindeki yanlışların insani hata olduğunu ifade etti.Vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic, vize iade talebinde bulunarak tekrar Avustralya Mahkemesi’ne başvurdu. Yapılan duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Djokovic’in vize iade talebinin oybirliğiyle reddedildiğini duyurdu. Kararın ardından Djokovic, Avustralya’dan ayrıldı.Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme kararını bozma yetkisini kullanarak Djokovicin vizesini ikinci kez iptal etti.
https://tr.sputniknews.com/20220117/avustralyadan-sinir-disi-edilen-djokovic-ulkesi-sirbistana-dondu-1052815756.html
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avustralya, kanye west, scott morrison, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

Avustralya, Kanye West'in ülkeye girişi reddedildiğini açıkladı: Tüm aşıların yapılmış olması gerek

05:03 30.01.2022
© AP Photo / Michael WykeKanye West
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Michael Wyke
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, konser için Avustralya'ya gitmeyi planlayan ve tek doz aşı olan Kanye West'in ülkeye gelip gelemeyeceğine ilişkin soruyu, "Kurallar tüm aşıların yapılmış olması gerektiğini söylüyor. Kim olduğunuz önemli değil" diyerek yanıtladı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Amerikalı şarkıcı Kanye West'e vize vermedi. Basın toplantısında, tek doz aşılı olan West'in konser vermek üzere ülkeye girip giremeyeceği sorulunca, “Kurallar tüm doz aşılarınızı olmanız gerektiğini söylüyor. Bu kurallar son dönemde görüldüğü gibi herkese işliyor, kim olduğunuz önemli değil. Kurallara uyarsanız gelebilirsiniz, uymazsanız gelemezsiniz” dedi.

Djokovic'in vizesi iptal edilmişti

Avustralya Açık’a katılmak üzere Avustralya’ya gelen ünlü tenisçi Novak Djokovic, Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edilmişti.
Kararı mahkemeye taşıyan Djokovic’in ilk duruşmasında Avustralya Göçmenlik Bakanlığı'nın vize iptal kararı bozuldu. Daha sonra Avustralya Sınır Güçleri, Djokovic'in seyahat beyannamesinde bazı yanlışlar olduğunu tespit etti.

Sırp raket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat beyannamesindeki yanlışların insani hata olduğunu ifade etti.
Vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic, vize iade talebinde bulunarak tekrar Avustralya Mahkemesi’ne başvurdu. Yapılan duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Djokovic’in vize iade talebinin oybirliğiyle reddedildiğini duyurdu. Kararın ardından Djokovic, Avustralya’dan ayrıldı.
Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme kararını bozma yetkisini kullanarak Djokovicin vizesini ikinci kez iptal etti.
Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic Sırbistan'a döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
MULTİMEDYA
Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, ülkesi Sırbistan'a döndü
17 Ocak, 16:25
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