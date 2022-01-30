https://tr.sputniknews.com/20220130/bm-yemenliler-agac-yapraklari-yiyerek-hayatta-kalmaya-calisiyor-1053285298.html

BM: Yemenliler, ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

BM: Yemenliler, ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Yemenli ailelerin, ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını belirtti. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T18:53+0300

2022-01-30T18:53+0300

2022-01-30T18:53+0300

dünya

suudi arabistan

yemen

birleşmiş milletler (bm)

husi

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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çatışmalar ve ekonomik çöküşün giderek şiddetlendiği Yemen'de açlığın da ülke geneline yayılmaya başladığına dikkat çekildi.Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce ili gibi savaştan en çok etkilenen bazı bölgelerdeki ailelerin, hayatta kalmak için ağaç yapraklarını yemek gibi çaresiz önlemlere başvurduğu kaydedildi.WFP, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, finansman eksikliği nedeniyle ocak ayından itibaren Yemen'e sunulan gıda yardımlarının azaltılacağını duyurmuştu.Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.BM raporlarına göre savaşın patlak vermesinden 2021'in sonuna kadar Yemen'deki savaş doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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suudi arabistan, yemen, birleşmiş milletler (bm), husi