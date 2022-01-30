https://tr.sputniknews.com/20220130/catalcada-polisleri-tasiyan-servis-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1053275164.html

Çatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada minibüs şoförü yaralanmazken 13 polis... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T09:59+0300

2022-01-30T09:59+0300

2022-01-30T10:14+0300

türkiye

polis

polis memuru

çatalca

kaza

otobüs

servis

minibüs

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Saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 13 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220128/kontrolden-cikan-yolcu-otobusu-devrildi-9-yarali-1053225082.html

türkiye

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polis, polis memuru, çatalca, kaza, otobüs, servis, minibüs