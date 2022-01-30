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https://tr.sputniknews.com/20220130/catalcada-polisleri-tasiyan-servis-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1053275164.html
Çatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var
Çatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var
Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada minibüs şoförü yaralanmazken 13 polis... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T09:59+0300
2022-01-30T10:14+0300
türkiye
polis
polis memuru
çatalca
kaza
otobüs
servis
minibüs
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Saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 13 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/kontrolden-cikan-yolcu-otobusu-devrildi-9-yarali-1053225082.html
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polis, polis memuru, çatalca, kaza, otobüs, servis, minibüs

Çatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var

09:59 30.01.2022 (güncellendi: 10:14 30.01.2022)
© DHAÇatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var
Çatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© DHA
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Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada minibüs şoförü yaralanmazken 13 polis memuru yaralandı. Polis memurlarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 13 polis memuru yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
28 Ocak, 10:37
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