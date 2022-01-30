Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220130/dusuk-internet-hizina-ayipli-hizmet-karari-1053287098.html
Düşük internet hızına 'ayıplı hizmet' kararı
Düşük internet hızına 'ayıplı hizmet' kararı
Konya'da internet aboneliğini yavaş olduğu için iptal ettiren Onur Kızılçay, 1200 TL cayma bedelini geri alabilmek için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T20:57+0300
2022-01-30T20:57+0300
türkiye
konya
internet erişimi
internet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049098113_10:0:1297:724_1920x0_80_0_0_0e22ba95513b7ac07184a54e835d8767.png
Konya'da yaşayan Onur Kızılçay (28), internet hızı düşük olduğu için defalarca tarifesini değiştirdi ancak yine aynı sorunla karşılaşınca aboneliğini iptal ettirerek 1200 TL cayma bedeli ödedi.Cayma bedelini geri alabilmek için Ekim 2020'de avukatı aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Kızılçay, hukuk mücadelesini kazanarak Kasım 2021'de parasını geri aldı.Verilen taahhütün en az yüzde 75'i karşılanmak zorundaKızılçay'ın avukatı, Emre Akman internet sağlayıcısı vatandaşa vaat ettiği unsurları yerine getirmiyorsa, müşterinin bu durumu kanıtlayarak Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurması gerektiğini belirtti.Akman, “Davamız sonuçlandı. 16 megabit bir internet alıyorsan, bunun en az yüzde 75’ini internet sağlayıcı vermek zorunda. Veremiyorsa her vatandaş internet sağlayıcısını cayma bedeli ödemeksizin iptal ettirebilecek" dedi.Bilirkişi raporunda 'ayıplı hizmet'Bilirkişi raporunda "Eğer bir internet sağlayıcısı size gerekli unsurları vermiyorsa, söylemiyorsa ve internet hızını sağlamıyorsa gerektiği gibi bu bir ayıplı hizmettir’ denildiğini hatırlatan Akman, “Büyük internet sağlayıcı firmaları bu konuda bizi etkisi altına almıştı. Çıkan gerekçeli kararımızda 'ayıplı hizmet' olduğuna mahkeme karar verdi” diye konuştu.
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1049098113_171:0:1136:724_1920x0_80_0_0_61cdb7352eaefccf33f6d79df8ec4e2c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konya, internet erişimi, internet

Düşük internet hızına 'ayıplı hizmet' kararı

20:57 30.01.2022
© Flickrİnternet - alışveriş
İnternet - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© Flickr
Abone ol
Konya'da internet aboneliğini yavaş olduğu için iptal ettiren Onur Kızılçay, 1200 TL cayma bedelini geri alabilmek için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyetin, başvuruyu onaylamasının ardından dava açıldı. Bilirkişinin hazırladığı raporda internet sağlayıcısının 'ayıplı hizmet' verdiği belirtilince mahkeme cayma bedelinin iadesine hükmetti.
Konya'da yaşayan Onur Kızılçay (28), internet hızı düşük olduğu için defalarca tarifesini değiştirdi ancak yine aynı sorunla karşılaşınca aboneliğini iptal ettirerek 1200 TL cayma bedeli ödedi.
Cayma bedelini geri alabilmek için Ekim 2020'de avukatı aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Kızılçay, hukuk mücadelesini kazanarak Kasım 2021'de parasını geri aldı.

Verilen taahhütün en az yüzde 75'i karşılanmak zorunda

Kızılçay'ın avukatı, Emre Akman internet sağlayıcısı vatandaşa vaat ettiği unsurları yerine getirmiyorsa, müşterinin bu durumu kanıtlayarak Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurması gerektiğini belirtti.
Akman, “Davamız sonuçlandı. 16 megabit bir internet alıyorsan, bunun en az yüzde 75’ini internet sağlayıcı vermek zorunda. Veremiyorsa her vatandaş internet sağlayıcısını cayma bedeli ödemeksizin iptal ettirebilecek" dedi.

Bilirkişi raporunda 'ayıplı hizmet'

Bilirkişi raporunda "Eğer bir internet sağlayıcısı size gerekli unsurları vermiyorsa, söylemiyorsa ve internet hızını sağlamıyorsa gerektiği gibi bu bir ayıplı hizmettir’ denildiğini hatırlatan Akman, “Büyük internet sağlayıcı firmaları bu konuda bizi etkisi altına almıştı. Çıkan gerekçeli kararımızda 'ayıplı hizmet' olduğuna mahkeme karar verdi” diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce