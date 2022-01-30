https://tr.sputniknews.com/20220130/hirvatistan-lideri-milanovic-avrupadaki-sarlatanlar-ukraynayi-rusyaya-karsi-kiskirtiyor-1053282485.html
Hırvatistan lideri Milanovic: Avrupa'daki ‘şarlatanlar’ Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtıyor
Hırvatistan lideri Milanovic: Avrupa'daki ‘şarlatanlar’ Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtıyor
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Avrupa'daki politikacıların Ukrayna'ya sorumsuzca davrandığını ve bu ülkeyi Rusya'ya karşı kışkırttığını belirtti. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T16:42+0300
2022-01-30T16:42+0300
2022-01-30T16:42+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
hırvatistan
zoran milanoviç
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, RTL televizyonuna verdiği demeçte Avrupa'daki politikacıların Ukrayna'ya sorumsuzca davrandığını ve bu ülkeyi Rusya'ya karşı kışkırttığını söyledi.Milanovic, “Ukrayna sekiz yıldır kendisine sorumsuzca davranan Avrupa Birliği (AB) ile ilgili ürkütücü bir konumda bulunuyor. AB'den hiçbir şey almadılar, oysa milyarlar vaat edilmişti. Bunu birilerini kırmak için söylemiyorum. Ben ne Ukrayna'nın düşmanıyım ne de Rusya'nın dostuyum. (Ukrayna’nın) yozlaşmış bir ülke olduğu AB raporlarında yazılı” diye konuştu.Kiev’in sorunları olduğunu ve yetkililerin çözüm için harekete geçme vakti geldiğini dile getiren Milanovic, “Rusya'nın da tanımadığı ayrılıkçılarla müzakerelere devam edilmeli, en iyi adamlar olmasa da orada müzakerecilerin olduğu ve bu kişilerle de konuşulması gerektiği gerçeği görmezden gelmemeli. Ve sürekli olarak nükleer ve hipersonik güç olan Rusya ile restleşme yolunda gitmemeli. Bu şekilde onları kışkırtan kim olursa olsun, tehlikeli bir şarlatandır, şu anda Avrupa'da onlardan yeterince var” ifadelerini kullandı.Rusça bildiğini, Ukrayna'daki durumu yıllardır izlediğini ve ‘ona karşı ne sevgisi ne de nefreti olduğunu’ söyleyen Milanovic, şöyle devam etti:Ciddi sorunlar olduğuna, ayrılıkçılığa ve Kırım'a yol açan korku ve nevroz söz konusu olduğunda ‘işlere farklı bakılması gerektiğine’ dikkat çeken Milanovic, “Diğer devletlerle dalga geçen Brüksel’deki bürokratların aynıları Ukrayna ile de dalga geçiyor. Onlara (Ukraynalılara) duman satıyorlar, bir tür birleşme statüsü vaat ediyorlar. AB'nin verilerine göre ülke çok kötü bir durumda, bir zamanlar gelişmiş ülkeydi, şimdi ise kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) Kosova düzeyinde” vurgusunu yaptı.Hırvat lider, Brüksel'in bu yöndeki politikasının başarılı olduğuna dair şüphelerini de dile getirdi.
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Hırvatistan lideri Milanovic: Avrupa'daki ‘şarlatanlar’ Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırtıyor
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Avrupa'daki politikacıların Ukrayna'ya sorumsuzca davrandığını ve bu ülkeyi Rusya'ya karşı kışkırttığını belirtti.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, RTL televizyonuna verdiği demeçte Avrupa'daki politikacıların Ukrayna'ya sorumsuzca davrandığını ve bu ülkeyi Rusya'ya karşı kışkırttığını söyledi.
Milanovic, “Ukrayna sekiz yıldır kendisine sorumsuzca davranan Avrupa Birliği (AB) ile ilgili ürkütücü bir konumda bulunuyor. AB'den hiçbir şey almadılar, oysa milyarlar vaat edilmişti. Bunu birilerini kırmak için söylemiyorum. Ben ne Ukrayna'nın düşmanıyım ne de Rusya'nın dostuyum. (Ukrayna’nın) yozlaşmış bir ülke olduğu AB raporlarında yazılı” diye konuştu.
Kiev’in sorunları olduğunu ve yetkililerin çözüm için harekete geçme vakti geldiğini dile getiren Milanovic, “Rusya'nın da tanımadığı ayrılıkçılarla müzakerelere devam edilmeli, en iyi adamlar olmasa da orada müzakerecilerin olduğu ve bu kişilerle de konuşulması gerektiği gerçeği görmezden gelmemeli. Ve sürekli olarak nükleer ve hipersonik güç olan Rusya ile restleşme yolunda gitmemeli. Bu şekilde onları kışkırtan kim olursa olsun, tehlikeli bir şarlatandır, şu anda Avrupa'da onlardan yeterince var” ifadelerini kullandı.
Rusça bildiğini, Ukrayna'daki durumu yıllardır izlediğini ve ‘ona karşı ne sevgisi ne de nefreti olduğunu’ söyleyen Milanovic, şöyle devam etti:
“Ukrayna, Polonyalıların ve Yahudilerin toplu katilleri olan İkinci Dünya Savaşı'nın ‘kahramanlarını’ yüceltiyor. Batı Ukrayna’da bu insanlara, Stepan Bandera'ya anıtlar dikiliyor. Bir darbenin tüm unsurlarının bulunduğu ve meşru şekilde seçilmiş bir hükümetin AB, Avrupa Konseyi ve Washington'ın kalpten desteğiyle devrilmesine yol açan Maydan'da protestolar.”
Ciddi sorunlar olduğuna, ayrılıkçılığa ve Kırım'a yol açan korku ve nevroz söz konusu olduğunda ‘işlere farklı bakılması gerektiğine’ dikkat çeken Milanovic, “Diğer devletlerle dalga geçen Brüksel’deki bürokratların aynıları Ukrayna ile de dalga geçiyor. Onlara (Ukraynalılara) duman satıyorlar, bir tür birleşme statüsü vaat ediyorlar. AB'nin verilerine göre ülke çok kötü bir durumda, bir zamanlar gelişmiş ülkeydi, şimdi ise kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) Kosova düzeyinde” vurgusunu yaptı.
Hırvat lider, Brüksel'in bu yöndeki politikasının başarılı olduğuna dair şüphelerini de dile getirdi.