İşitme engellilerin satranç oynayabilmesi için işaret dili sözlüğü oluşturuldu

İşitme engellilerin satranç oynayabilmesi için işaret dili sözlüğü oluşturuldu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, işitme engellilerin satranç oynayabilmesi için işaret dili sözlüğü oluşturduklarını söyledi. Tulay, "Bu... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, satranca ilginin her geçen gün arttığını, 7'den 70'e herkesin satranç oynayabildiğini söyledi.‘Lisanslı her 10 sporcudan biri satranç sporcusu’Lisanslı satranç sporcusu sayısının 1 milyon 28 bine ulaştığına dikkati çeken Tulay, "Ülkemizde tüm spor branşlarının yer aldığı 64 spor federasyonu içinde açık ara öndeyiz. Türkiye'de 10 milyon lisanslı sporcu var. Lisanslı her 10 sporcudan biri satranç sporcusu. Bu bizim için önemli" diye konuştu.Yönetim olarak satrancı ülkenin her köşesine yaymak, dezavantajlı çocuklar başta olmak üzere her kesime ulaştırmak istediklerini belirten Tulay, bunun için yoğun çalışma içinde olduklarını vurguladı. Tulay, 2020'deki hedeflerinin 1 milyon sporcu sayısına ulaşmak olduğunu hatırlatarak, salgına rağmen 800 binlerden 1 milyon rakamını geçtiklerini ifade etti.Satranca ilginin hız kesmeden devam ettiğine işaret eden Tulay, satranç oynamanın yaşı olmadığını, 4-5 yaşında öğrenilmesi gerektiğini bildirdi.Satranca kadınların daha fazla dahil olmaları için turnuvalar, şampiyonlar düzenlediklerini bildiren Tulay, projelere önem verdiklerini, ‘Gören Eller Projesi’ ile görme engelliler okullarına satranç sınıfları açtıklarını anlattı.‘Satranç Engel Tanımaz Projesi’ hazırladıklarını vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:Daha önceki görme engelliler için sesli kitap projesinin erişilebilirlik ödüllerine layık görüldüğünü aktaran Tulay, "Önümüzdeki günlerde projenin tanıtımını yapıp, faaliyetlere başlayacağız. Altyapı çalışmaları, çekimleri tamamlandı, sözlük hazırlandı. Ekip de hazır." diye konuştu. Tulay, salgın koşullarında hayata geçirecekleri projenin hazırlığının aylarca sürdüğünü sözlerine ekledi.

