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İYİ Partili Ağıralioğlu: Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?
İYİ Partili Ağıralioğlu: Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözlerinin ardından bir açıklama daha yapan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, “Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T21:34+0300
2022-01-30T21:34+0300
politika
ak parti
türkiye
iyi parti
cumhur ittifakı
yavuz ağıralioğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Halktv.com.tr yazarı İpek Özbey’e konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti olmasaydı CHP’nin AK Parti’den oy alamayacağını ileri sürdü.Ağıralioğlu, yanıtında şunları dile getirdi:Ağıralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözlerinin ardından, İYİ Parti’den ‘şahsi fikri’ yönünde yanıtlar gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210327/iyi-partili-agiralioglu-kim-terore-bulasirsa-hukukun-onlari-cezalandirmasini-isteriz-1044132305.html
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ak parti, türkiye, iyi parti, cumhur ittifakı, yavuz ağıralioğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)

İYİ Partili Ağıralioğlu: Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?

21:34 30.01.2022
© AAİYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözlerinin ardından bir açıklama daha yapan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, “Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu. Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor. Sol kızınca sağa verebiliyor” dedi.
Halktv.com.tr yazarı İpek Özbey’e konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti olmasaydı CHP’nin AK Parti’den oy alamayacağını ileri sürdü.
Ağıralioğlu, yanıtında şunları dile getirdi:
"Bizim ittifakımızın gücü aynileşmek ve benzemek değil, özgünlüğümüzü ve hassasiyetlerimizi koruyarak farklılıklarımızın zenginliğini memleket için seçenek zenginliğine dönüştürmek. MHP ve AKP arasındaki gibi herkesin tek renk ve ses olmasını doğru bulmuyoruz. Bunun demokrasimizi ve memleketimizi renksiz bir hale dönüştürdüğünü düşünüyoruz. Ayrıca biz bu farklılıklarımız yüzünden AK Parti ve MHP’den oy alabiliyor ve iktidar ümidini kuvvetlendiren tarafı temsil ediyoruz… Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu. Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor. Sol kızınca sağa verebiliyor. Bir büyük satranç. Herkes ve her şey devrede…"
Ağıralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözlerinin ardından, İYİ Parti’den ‘şahsi fikri’ yönünde yanıtlar gelmişti.
Yavuz Ağıralioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2021
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İYİ Partili Ağıralioğlu: AK Parti'deki arkadaşlarımıza düşman değiliz, onların rakipleriyiz
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