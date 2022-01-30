https://tr.sputniknews.com/20220130/koy-muhtari-kardan-dede-yapti-1053282656.html

Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı

Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir muhtar yağan karı sanata dönüştürdü, kardan dede yaptı. 'Kardan dede'yi gören vatandaşlar yoğun ilgi göstererek fotoğraf... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T16:59+0300

2022-01-30T16:59+0300

2022-01-30T16:59+0300

yaşam

elazığ

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kar

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kardan adam

muhtar

dede

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Elazığ’ın Çayırgülü köyü muhtarı Hüseyin Güzel, yüz hatları oldukça belirgin olan jest ve mimik eklediği yaşlı bir insanı andıran 'kardan dede' yaptı.Köy meydanında bir banka oturmuş şekilde tasarım yapan muhtar Güzel’in yaptığı çalışma vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.Kardan dedenin yapımına yaklaşık 4-5 saatini ayırdığını söyleyen Hüseyin Güzel, “Kardan adam yapmak istedim ama sonra fikir değiştirip farklı bir tasarım yaptım. Kardan dede yaparak köylülerime sürpriz yaptım. Banka oturmuş şekilde tasarladım ki vatandaşlar gelip fotoğraf çektirsin. Vatandaşlarımız kardan dedeyi çok sevdi” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220126/7-yil-once-yaptigi-kardan-gelinle-evlenmisti-bu-sene-yaslanan-kardan-kadina-takma-dis-hediye-etti-1053142004.html

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