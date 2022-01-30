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Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı
Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir muhtar yağan karı sanata dönüştürdü, kardan dede yaptı. 'Kardan dede'yi gören vatandaşlar yoğun ilgi göstererek fotoğraf... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T16:59+0300
2022-01-30T16:59+0300
yaşam
elazığ
kar yağışı
kar
karakoçan
köy
kardan adam
muhtar
dede
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Elazığ’ın Çayırgülü köyü muhtarı Hüseyin Güzel, yüz hatları oldukça belirgin olan jest ve mimik eklediği yaşlı bir insanı andıran 'kardan dede' yaptı.Köy meydanında bir banka oturmuş şekilde tasarım yapan muhtar Güzel’in yaptığı çalışma vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.Kardan dedenin yapımına yaklaşık 4-5 saatini ayırdığını söyleyen Hüseyin Güzel, “Kardan adam yapmak istedim ama sonra fikir değiştirip farklı bir tasarım yaptım. Kardan dede yaparak köylülerime sürpriz yaptım. Banka oturmuş şekilde tasarladım ki vatandaşlar gelip fotoğraf çektirsin. Vatandaşlarımız kardan dedeyi çok sevdi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/7-yil-once-yaptigi-kardan-gelinle-evlenmisti-bu-sene-yaslanan-kardan-kadina-takma-dis-hediye-etti-1053142004.html
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elazığ, kar yağışı, kar, karakoçan, köy, kardan adam, muhtar, dede

Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı

16:59 30.01.2022
© İHAKöy muhtarı 'kardan dede' yaptı
Köy muhtarı 'kardan dede' yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© İHA
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir muhtar yağan karı sanata dönüştürdü, kardan dede yaptı. 'Kardan dede'yi gören vatandaşlar yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.
Elazığ’ın Çayırgülü köyü muhtarı Hüseyin Güzel, yüz hatları oldukça belirgin olan jest ve mimik eklediği yaşlı bir insanı andıran 'kardan dede' yaptı.
Köy meydanında bir banka oturmuş şekilde tasarım yapan muhtar Güzel’in yaptığı çalışma vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.
Kardan dedenin yapımına yaklaşık 4-5 saatini ayırdığını söyleyen Hüseyin Güzel, “Kardan adam yapmak istedim ama sonra fikir değiştirip farklı bir tasarım yaptım. Kardan dede yaparak köylülerime sürpriz yaptım. Banka oturmuş şekilde tasarladım ki vatandaşlar gelip fotoğraf çektirsin. Vatandaşlarımız kardan dedeyi çok sevdi” dedi.
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