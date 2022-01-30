https://tr.sputniknews.com/20220130/mansur-yavas-yollarin-durumunu-kontrol-etmeden-lutfen-trafige-cikmayin-1053289188.html

Mansur Yavaş: Yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın

Mansur Yavaş: Yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medyadan yaptığı duyuruda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edeceğini bildirdi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T23:55+0300

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ankara

kar

mansur yavaş

türkiye

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki kar yağışına dair Twitter hesabından bir uyarıda bulundu. Yavaş paylaşımında şunları ifade etti:"Ankara'mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. 1052 araç, 3.138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da http://kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın."

ankara

türkiye

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ankara, kar, mansur yavaş