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Mansur Yavaş: Yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın
Mansur Yavaş: Yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medyadan yaptığı duyuruda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edeceğini bildirdi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki kar yağışına dair Twitter hesabından bir uyarıda bulundu. Yavaş paylaşımında şunları ifade etti:"Ankara'mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. 1052 araç, 3.138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da http://kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın."
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ankara, kar, mansur yavaş

Mansur Yavaş: Yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın

23:55 30.01.2022 (güncellendi: 23:56 30.01.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medyadan yaptığı duyuruda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edeceğini bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki kar yağışına dair Twitter hesabından bir uyarıda bulundu. Yavaş paylaşımında şunları ifade etti:
"Ankara'mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. 1052 araç, 3.138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da http://kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın."
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