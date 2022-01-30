Rus çok maksatlı uçak ‘Baykal’ ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Uçak, Aramil şehrinin Yekaterinburg havaalanından havalandı. 500 metre irtifada geçen uçuş yaklaşık 25 dakika sürdü.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın siparişi üzerine geliştirilen ve üretilen LMS-901 ‘Baykal’ uçağı, eski An-2 uçaklarının yerini alacak. Uçağın 2024’te seri üretime girmesi planlanıyor.Projenin baş tasarımcısı Vadim Demin, ‘Baykal’ın kendi sınıfı için iyi bir seyir hızına sahip olduğunu, hızının saatte 300 kilometreye çıkabildiğini anlattı. Maksimum menzilin 3 bin kilometre olmasının beklendiği uçağın, 2 tona varan uçuş yüküyle en fazla 1500 kilometre menzile sahip olduğu aktarıldı.Bakan Manturov, projede, uçağı kullanacak bölgelerin ve kurumların tüm taleplerinin dikkate alındığını söyledi. Uçağın, başta Rusya’nın Uzay Doğu bölgesindeki ulaşım erişilebilirliğini sağlayacağı kaydedildi.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yerli yapım LMS-901 ‘Baykal’ hafif çok amaçlı uçağın ilk uçuşunun Sverdlovsk Bölgesi’nde gerçekleştiğini belirtti.
Uçak, Aramil şehrinin Yekaterinburg havaalanından havalandı. 500 metre irtifada geçen uçuş yaklaşık 25 dakika sürdü.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın siparişi üzerine geliştirilen ve üretilen LMS-901 ‘Baykal’ uçağı, eski An-2 uçaklarının yerini alacak. Uçağın 2024’te seri üretime girmesi planlanıyor.
Projenin baş tasarımcısı Vadim Demin, ‘Baykal’ın kendi sınıfı için iyi bir seyir hızına sahip olduğunu, hızının saatte 300 kilometreye çıkabildiğini anlattı. Maksimum menzilin 3 bin kilometre olmasının beklendiği uçağın, 2 tona varan uçuş yüküyle en fazla 1500 kilometre menzile sahip olduğu aktarıldı.
Bakan Manturov, projede, uçağı kullanacak bölgelerin ve kurumların tüm taleplerinin dikkate alındığını söyledi. Uçağın, başta Rusya’nın Uzay Doğu bölgesindeki ulaşım erişilebilirliğini sağlayacağı kaydedildi.