https://tr.sputniknews.com/20220130/rus-disisleri-ukraynanin-nato-uyeligi-rusya-ile-ittifak-arasindaki-iliskileri-baltalar-1053278458.html
Rus Dışişleri: Ukrayna’nın NATO üyeliği Rusya ile ittifak arasındaki ilişkileri baltalar
Rus Dışişleri: Ukrayna’nın NATO üyeliği Rusya ile ittifak arasındaki ilişkileri baltalar
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Kuzey Atlantik İttifakına üyeliğinin, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin liderleri tarafından daha önce... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T13:00+0300
2022-01-30T13:00+0300
2022-01-30T13:00+0300
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Pervıy Kanal televizyonuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Kuzey Atlantik İttifakına üyeliğinin, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin liderleri tarafından daha önce üstlenilen yükümlülüklerin açık bir ihlali olacağı için Rusya ve NATO arasındaki ilişkileri baltalayacağını söyledi.Lavrov, “Bu, Rusya Federasyonu ile ilişkileri gerçek manada baltalayacak, zira ABD ve ittifakın diğer üye ülkelerinin liderleri tarafından üstlenilen resmi siyasi taahhüdün açık bir ihlali olacak. Onun ‘savunma’ ittifakı olduğunu söyleyerek kendilerini teselli etsinler. Bu bize herhangi bir rahatlama sağlamıyor. Savunma hattı iyice bize yaklaştı” diye konuştu.‘Rusya ABD ile iyi ilişkiler istiyor’Rus diplomat, “Dünyanın diğer herhangi bir ülkesi ile olduğu gibi ABD ile de iyi, düzenli, karşılıklı saygıya dayalı ve eşit ilişkiler istiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2021'de Cenevre'deki görüşmede özellikle böyle bir tavır teyit eden ABD Başkanı Joe Biden’a bunu söylemişti” vurgusunu yaptı.ABD’nin olduğu gibi Rusya’nın da kendi çıkarları olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Acı deneyimlerin bize öğrettiği üzere, güvenliğimizin her gün ihlal edildiği bir konumda kalmak istemiyoruz” dedi ve şöyle devam etti:
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abd, rusya, ukrayna, sergey lavrov, nato
Rus Dışişleri: Ukrayna’nın NATO üyeliği Rusya ile ittifak arasındaki ilişkileri baltalar
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Kuzey Atlantik İttifakına üyeliğinin, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin liderleri tarafından daha önce üstlenilen yükümlülüklerin açık bir ihlali olacağı için Rusya ve NATO arasındaki ilişkileri baltalayacağını belirtti.
Pervıy Kanal televizyonuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Kuzey Atlantik İttifakına üyeliğinin, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerin liderleri tarafından daha önce üstlenilen yükümlülüklerin açık bir ihlali olacağı için Rusya ve NATO arasındaki ilişkileri baltalayacağını söyledi.
Lavrov, “Bu, Rusya Federasyonu ile ilişkileri gerçek manada baltalayacak, zira ABD ve ittifakın diğer üye ülkelerinin liderleri tarafından üstlenilen resmi siyasi taahhüdün açık bir ihlali olacak. Onun ‘savunma’ ittifakı olduğunu söyleyerek kendilerini teselli etsinler. Bu bize herhangi bir rahatlama sağlamıyor. Savunma hattı iyice bize yaklaştı” diye konuştu.
‘Rusya ABD ile iyi ilişkiler istiyor’
Rus diplomat, “Dünyanın diğer herhangi bir ülkesi ile olduğu gibi ABD ile de iyi, düzenli, karşılıklı saygıya dayalı ve eşit ilişkiler istiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2021'de Cenevre'deki görüşmede özellikle böyle bir tavır teyit eden ABD Başkanı Joe Biden’a bunu söylemişti” vurgusunu yaptı.
ABD’nin olduğu gibi Rusya’nın da kendi çıkarları olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Acı deneyimlerin bize öğrettiği üzere, güvenliğimizin her gün ihlal edildiği bir konumda kalmak istemiyoruz” dedi ve şöyle devam etti:
“Bugün Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, İttifak ve AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ülkelerindeki meslektaşlarımıza, başkalarının güvenliği pahasına güvenliklerini güçlendirmeme yükümlülüğünü nasıl yerine getirmeyi düşündüklerini açıklamaları talebini içeren resmi yazı gönderiyoruz. Ya da bunu yapmak niyetinde değillerse nedenini açıklasınlar.”