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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220130/rusya-isvicre-televizyonunun-ukrayna-sinirina-rus-birliklerinin-intikali-ile-ilgili-haberi-asilsiz-1053271881.html
Rusya: İsviçre televizyonunun Ukrayna sınırına Rus birliklerinin intikali ile ilgili haberi asılsız
Rusya: İsviçre televizyonunun Ukrayna sınırına Rus birliklerinin intikali ile ilgili haberi asılsız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsviçre SRF televizyonunun Belarus'la yapılan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev alacak Rus birliklerinin tatbikat... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T00:17+0300
2022-01-30T00:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı
isviçre
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10-20 Şubat tarihlerinde Belarus’ta yapılacak olan savunma amaçlı 'Birlik Kararlılığı-2022' Rusya-Belarus ortak tatbikatının hazırlıklarının İsviçre SRF televizyonu tarafından 'Rus birliklerinin Ukrayna sınırına intikali' şeklinde verilmesi eleştirilerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, "Zil sesini duydular ancak nereden geldiğini anlamadılar. Yıllardır bu tür asılsız haberlerle besledikleri izleyici kitlesine yeni bir korku hikayesi perçinlemekte acele ettiler" ifadeleri kullanıldı.İsviçreli gazetecilere, ‘savunma potansiyeli kontrolünün’ ne anlama geldiği ve gerçekleri öğrenmeleri için bakanlıkla iletişime geçmeleri tavsiye edilen açıklamada, "Batı medyasında Rus-Ukrayna ilişkilerinin etrafındaki heyecan kaynama noktasına, başka bir deyşile, çılgınlığın zirvesine ulaştı. Yayınlanan materyallerin her biri diğerinden daha absürd. Ancak, İsviçre SRF televizyonunun ‘Rusya birliklerini Ukrayna sınırına intikal ettiriyor' başlıklı videosu hepsini geride bıraktı" denildi.Açıklamada ayrıca İsviçreli gazetecilere, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya'nın konuya ilişkin ilkeli tutumu hakkındaki ayrıntılı açıklamalarını bulabilecekleri kremlin.ru sitesini ziyaret etmeleri tavsiye edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220129/macaristan-savunma-bakani-benko-ulkeye-ilave-nato-birliklerinin-konuslandirilmasina-gerek-yok-1053268554.html
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ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, isviçre

Rusya: İsviçre televizyonunun Ukrayna sınırına Rus birliklerinin intikali ile ilgili haberi asılsız

00:17 30.01.2022
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsviçre SRF televizyonunun Belarus'la yapılan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev alacak Rus birliklerinin tatbikat hazırlığını 'Rus askerlerinin Ukrayna sınırına intikali' şeklinde verdiği haberini yalanladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10-20 Şubat tarihlerinde Belarus’ta yapılacak olan savunma amaçlı 'Birlik Kararlılığı-2022' Rusya-Belarus ortak tatbikatının hazırlıklarının İsviçre SRF televizyonu tarafından 'Rus birliklerinin Ukrayna sınırına intikali' şeklinde verilmesi eleştirilerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Zil sesini duydular ancak nereden geldiğini anlamadılar. Yıllardır bu tür asılsız haberlerle besledikleri izleyici kitlesine yeni bir korku hikayesi perçinlemekte acele ettiler" ifadeleri kullanıldı.
İsviçreli gazetecilere, ‘savunma potansiyeli kontrolünün’ ne anlama geldiği ve gerçekleri öğrenmeleri için bakanlıkla iletişime geçmeleri tavsiye edilen açıklamada, "Batı medyasında Rus-Ukrayna ilişkilerinin etrafındaki heyecan kaynama noktasına, başka bir deyşile, çılgınlığın zirvesine ulaştı. Yayınlanan materyallerin her biri diğerinden daha absürd. Ancak, İsviçre SRF televizyonunun ‘Rusya birliklerini Ukrayna sınırına intikal ettiriyor' başlıklı videosu hepsini geride bıraktı" denildi.
Açıklamada ayrıca İsviçreli gazetecilere, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya'nın konuya ilişkin ilkeli tutumu hakkındaki ayrıntılı açıklamalarını bulabilecekleri kremlin.ru sitesini ziyaret etmeleri tavsiye edildi.
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