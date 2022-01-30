https://tr.sputniknews.com/20220130/rusya-isvicre-televizyonunun-ukrayna-sinirina-rus-birliklerinin-intikali-ile-ilgili-haberi-asilsiz-1053271881.html
Rusya: İsviçre televizyonunun Ukrayna sınırına Rus birliklerinin intikali ile ilgili haberi asılsız
Rusya: İsviçre televizyonunun Ukrayna sınırına Rus birliklerinin intikali ile ilgili haberi asılsız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsviçre SRF televizyonunun Belarus'la yapılan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev alacak Rus birliklerinin tatbikat... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T00:17+0300
2022-01-30T00:17+0300
2022-01-30T00:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı
isviçre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044701011_0:100:3284:1947_1920x0_80_0_0_eeadc0c151aada593e58c7821455ef0a.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10-20 Şubat tarihlerinde Belarus’ta yapılacak olan savunma amaçlı 'Birlik Kararlılığı-2022' Rusya-Belarus ortak tatbikatının hazırlıklarının İsviçre SRF televizyonu tarafından 'Rus birliklerinin Ukrayna sınırına intikali' şeklinde verilmesi eleştirilerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, "Zil sesini duydular ancak nereden geldiğini anlamadılar. Yıllardır bu tür asılsız haberlerle besledikleri izleyici kitlesine yeni bir korku hikayesi perçinlemekte acele ettiler" ifadeleri kullanıldı.İsviçreli gazetecilere, ‘savunma potansiyeli kontrolünün’ ne anlama geldiği ve gerçekleri öğrenmeleri için bakanlıkla iletişime geçmeleri tavsiye edilen açıklamada, "Batı medyasında Rus-Ukrayna ilişkilerinin etrafındaki heyecan kaynama noktasına, başka bir deyşile, çılgınlığın zirvesine ulaştı. Yayınlanan materyallerin her biri diğerinden daha absürd. Ancak, İsviçre SRF televizyonunun ‘Rusya birliklerini Ukrayna sınırına intikal ettiriyor' başlıklı videosu hepsini geride bıraktı" denildi.Açıklamada ayrıca İsviçreli gazetecilere, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya'nın konuya ilişkin ilkeli tutumu hakkındaki ayrıntılı açıklamalarını bulabilecekleri kremlin.ru sitesini ziyaret etmeleri tavsiye edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220129/macaristan-savunma-bakani-benko-ulkeye-ilave-nato-birliklerinin-konuslandirilmasina-gerek-yok-1053268554.html
ukrayna
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044701011_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_80a59f3fb59e783b5683af02aa5b0c95.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, isviçre
Rusya: İsviçre televizyonunun Ukrayna sınırına Rus birliklerinin intikali ile ilgili haberi asılsız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsviçre SRF televizyonunun Belarus'la yapılan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev alacak Rus birliklerinin tatbikat hazırlığını 'Rus askerlerinin Ukrayna sınırına intikali' şeklinde verdiği haberini yalanladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10-20 Şubat tarihlerinde Belarus’ta yapılacak olan savunma amaçlı 'Birlik Kararlılığı-2022' Rusya-Belarus ortak tatbikatının hazırlıklarının İsviçre SRF televizyonu tarafından 'Rus birliklerinin Ukrayna sınırına intikali' şeklinde verilmesi eleştirilerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Zil sesini duydular ancak nereden geldiğini anlamadılar. Yıllardır bu tür asılsız haberlerle besledikleri izleyici kitlesine yeni bir korku hikayesi perçinlemekte acele ettiler" ifadeleri kullanıldı.
İsviçreli gazetecilere, ‘savunma potansiyeli kontrolünün’ ne anlama geldiği ve gerçekleri öğrenmeleri için bakanlıkla iletişime geçmeleri tavsiye edilen açıklamada, "Batı medyasında Rus-Ukrayna ilişkilerinin etrafındaki heyecan kaynama noktasına, başka bir deyşile, çılgınlığın zirvesine ulaştı. Yayınlanan materyallerin her biri diğerinden daha absürd. Ancak, İsviçre SRF televizyonunun ‘Rusya birliklerini Ukrayna sınırına intikal ettiriyor' başlıklı videosu hepsini geride bıraktı" denildi.
Açıklamada ayrıca İsviçreli gazetecilere, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya'nın konuya ilişkin ilkeli tutumu hakkındaki ayrıntılı açıklamalarını bulabilecekleri kremlin.ru
sitesini ziyaret etmeleri tavsiye edildi.