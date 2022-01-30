https://tr.sputniknews.com/20220130/rusya-isvicre-televizyonunun-ukrayna-sinirina-rus-birliklerinin-intikali-ile-ilgili-haberi-asilsiz-1053271881.html

Rusya: İsviçre televizyonunun Ukrayna sınırına Rus birliklerinin intikali ile ilgili haberi asılsız

Rusya: İsviçre televizyonunun Ukrayna sınırına Rus birliklerinin intikali ile ilgili haberi asılsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsviçre SRF televizyonunun Belarus'la yapılan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev alacak Rus birliklerinin tatbikat... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T00:17+0300

2022-01-30T00:17+0300

2022-01-30T00:17+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya dışişleri bakanlığı

isviçre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044701011_0:100:3284:1947_1920x0_80_0_0_eeadc0c151aada593e58c7821455ef0a.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10-20 Şubat tarihlerinde Belarus’ta yapılacak olan savunma amaçlı 'Birlik Kararlılığı-2022' Rusya-Belarus ortak tatbikatının hazırlıklarının İsviçre SRF televizyonu tarafından 'Rus birliklerinin Ukrayna sınırına intikali' şeklinde verilmesi eleştirilerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, "Zil sesini duydular ancak nereden geldiğini anlamadılar. Yıllardır bu tür asılsız haberlerle besledikleri izleyici kitlesine yeni bir korku hikayesi perçinlemekte acele ettiler" ifadeleri kullanıldı.İsviçreli gazetecilere, ‘savunma potansiyeli kontrolünün’ ne anlama geldiği ve gerçekleri öğrenmeleri için bakanlıkla iletişime geçmeleri tavsiye edilen açıklamada, "Batı medyasında Rus-Ukrayna ilişkilerinin etrafındaki heyecan kaynama noktasına, başka bir deyşile, çılgınlığın zirvesine ulaştı. Yayınlanan materyallerin her biri diğerinden daha absürd. Ancak, İsviçre SRF televizyonunun ‘Rusya birliklerini Ukrayna sınırına intikal ettiriyor' başlıklı videosu hepsini geride bıraktı" denildi.Açıklamada ayrıca İsviçreli gazetecilere, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya'nın konuya ilişkin ilkeli tutumu hakkındaki ayrıntılı açıklamalarını bulabilecekleri kremlin.ru sitesini ziyaret etmeleri tavsiye edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220129/macaristan-savunma-bakani-benko-ulkeye-ilave-nato-birliklerinin-konuslandirilmasina-gerek-yok-1053268554.html

ukrayna

isviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, isviçre