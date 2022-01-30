Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da: Dağları dele dele biz Şirin'e kavuştuk
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220130/ttb-saglik-bakanliginin-halk-sagligini-onemsemeyen-politikalari-nedeniyle-oluyoruz-1053279469.html
TTB: Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz
TTB: Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz
Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil” sözlerine tepki gösterdi. Birlik, yaptığı... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T13:47+0300
2022-01-30T13:47+0300
türkiye
ttb
sağlık bakanlığı
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103202/42/1032024205_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01fee72d1cd2c4ef29ab03c9cd03e8b5.jpg
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil" sözleri hakkında açıklama yaptı.TTB açıklamasında, "2. yılını geride bıraktığımız pandemide en yüksek vaka ve ölümlerin görüldüğü, yeni pikin ortasında Sağlık Bakanı "endişelenmeye mahal yok" dedi. Hiçbir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan sağlık Bakanlığının halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ÖLÜYORUZ. Çağrımız yurttaşlara: Kırılgan gruplar başta olmak üzere aşısız/hatırlatıcı dozu eksik aşılı herkesi aşı olmaya, kendi sağlıklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103202/42/1032024205_221:0:1421:900_1920x0_80_0_0_140f3044444bbef012641dd4728d206c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ttb, sağlık bakanlığı, koronavirüs, kovid-19

TTB: Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz

13:47 30.01.2022
© AATürk Tabipler Birliği (TTB)
Türk Tabipler Birliği (TTB) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AA
Abone ol
Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil” sözlerine tepki gösterdi. Birlik, yaptığı açıklamada “Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz” ifadelerini kullandı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil" sözleri hakkında açıklama yaptı.
TTB açıklamasında, "2. yılını geride bıraktığımız pandemide en yüksek vaka ve ölümlerin görüldüğü, yeni pikin ortasında Sağlık Bakanı "endişelenmeye mahal yok" dedi. Hiçbir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan sağlık Bakanlığının halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ÖLÜYORUZ. Çağrımız yurttaşlara: Kırılgan gruplar başta olmak üzere aşısız/hatırlatıcı dozu eksik aşılı herkesi aşı olmaya, kendi sağlıklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce