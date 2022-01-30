https://tr.sputniknews.com/20220130/ttb-saglik-bakanliginin-halk-sagligini-onemsemeyen-politikalari-nedeniyle-oluyoruz-1053279469.html

TTB: Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz

TTB: Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil” sözlerine tepki gösterdi. Birlik, yaptığı... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T13:47+0300

2022-01-30T13:47+0300

2022-01-30T13:47+0300

türkiye

ttb

sağlık bakanlığı

koronavirüs

kovid-19

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil" sözleri hakkında açıklama yaptı.TTB açıklamasında, "2. yılını geride bıraktığımız pandemide en yüksek vaka ve ölümlerin görüldüğü, yeni pikin ortasında Sağlık Bakanı "endişelenmeye mahal yok" dedi. Hiçbir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan sağlık Bakanlığının halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ÖLÜYORUZ. Çağrımız yurttaşlara: Kırılgan gruplar başta olmak üzere aşısız/hatırlatıcı dozu eksik aşılı herkesi aşı olmaya, kendi sağlıklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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ttb, sağlık bakanlığı, koronavirüs, kovid-19