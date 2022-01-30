https://tr.sputniknews.com/20220130/turkiye-ile-maldivler-arasinda-5-anlasma-imzalandi-1053278591.html
Türkiye ile Maldivler arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Maldivler arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Maldivler arasında ticaret, tarım, çevre, kültür ve diplomasi akademileri alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T13:05+0300
2022-01-30T13:05+0300
2022-01-30T13:08+0300
dünya
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
maldivler
imza
anlaşma
görüşme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi temasları kapsamında ziyarette bulunduğu Maldivler’de 2 ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Turizmden yatırımlara, çevre sorunlarından terörizmle mücadeleye kadar her konuda işbirliğimizi geliştireceğiz” ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, Maldivler Ekonomik Kalkınma Bakanı Fayyaz İsmail ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Maldivler Balıkçılık, Su Kaynakları ve Tarım Bakanı Dr. Hussain Rasheed Hassan ile Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shadid ile Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Çevre, İklim Değişikliği ve Teknoloji Bakanı Aminath Shauna ile Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Sanat, Kültür ve Miras Devlet Bakanı Mohamed Thoriq ile de Kültürel İşbirliği Anlaşması imzaladı.
https://tr.sputniknews.com/20220130/bakan-cavusoglu-maldivler-cumhurbaskani-solih-ile-gorustu-1053275468.html
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türkiye, mevlüt çavuşoğlu, maldivler, imza, anlaşma, görüşme
Türkiye ile Maldivler arasında 5 anlaşma imzalandı
13:05 30.01.2022 (güncellendi: 13:08 30.01.2022)
Türkiye ile Maldivler arasında ticaret, tarım, çevre, kültür ve diplomasi akademileri alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi temasları kapsamında ziyarette bulunduğu Maldivler’de 2 ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Turizmden yatırımlara, çevre sorunlarından terörizmle mücadeleye kadar her konuda işbirliğimizi geliştireceğiz” ifadelerine yer verdi.
Çavuşoğlu, Maldivler Ekonomik Kalkınma Bakanı Fayyaz İsmail ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Maldivler Balıkçılık, Su Kaynakları ve Tarım Bakanı Dr. Hussain Rasheed Hassan ile Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shadid ile Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Çevre, İklim Değişikliği ve Teknoloji Bakanı Aminath Shauna ile Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Sanat, Kültür ve Miras Devlet Bakanı Mohamed Thoriq ile de Kültürel İşbirliği Anlaşması imzaladı.