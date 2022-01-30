https://tr.sputniknews.com/20220130/turkiye-ile-maldivler-arasinda-5-anlasma-imzalandi-1053278591.html

Türkiye ile Maldivler arasında 5 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Maldivler arasında 5 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Maldivler arasında ticaret, tarım, çevre, kültür ve diplomasi akademileri alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T13:05+0300

2022-01-30T13:05+0300

2022-01-30T13:08+0300

dünya

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

maldivler

imza

anlaşma

görüşme

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi temasları kapsamında ziyarette bulunduğu Maldivler’de 2 ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Turizmden yatırımlara, çevre sorunlarından terörizmle mücadeleye kadar her konuda işbirliğimizi geliştireceğiz” ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, Maldivler Ekonomik Kalkınma Bakanı Fayyaz İsmail ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Maldivler Balıkçılık, Su Kaynakları ve Tarım Bakanı Dr. Hussain Rasheed Hassan ile Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shadid ile Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Çevre, İklim Değişikliği ve Teknoloji Bakanı Aminath Shauna ile Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Sanat, Kültür ve Miras Devlet Bakanı Mohamed Thoriq ile de Kültürel İşbirliği Anlaşması imzaladı.

https://tr.sputniknews.com/20220130/bakan-cavusoglu-maldivler-cumhurbaskani-solih-ile-gorustu-1053275468.html

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türkiye, mevlüt çavuşoğlu, maldivler, imza, anlaşma, görüşme