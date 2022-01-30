Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220130/turkiye-ile-maldivler-arasinda-5-anlasma-imzalandi-1053278591.html
Türkiye ile Maldivler arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Maldivler arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Maldivler arasında ticaret, tarım, çevre, kültür ve diplomasi akademileri alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T13:05+0300
2022-01-30T13:08+0300
dünya
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
maldivler
imza
anlaşma
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053278663_0:125:1600:1025_1920x0_80_0_0_efa87aaebae9b6e5167eab8ecffcb595.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi temasları kapsamında ziyarette bulunduğu Maldivler’de 2 ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Turizmden yatırımlara, çevre sorunlarından terörizmle mücadeleye kadar her konuda işbirliğimizi geliştireceğiz” ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, Maldivler Ekonomik Kalkınma Bakanı Fayyaz İsmail ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Maldivler Balıkçılık, Su Kaynakları ve Tarım Bakanı Dr. Hussain Rasheed Hassan ile Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shadid ile Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Çevre, İklim Değişikliği ve Teknoloji Bakanı Aminath Shauna ile Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Sanat, Kültür ve Miras Devlet Bakanı Mohamed Thoriq ile de Kültürel İşbirliği Anlaşması imzaladı.
https://tr.sputniknews.com/20220130/bakan-cavusoglu-maldivler-cumhurbaskani-solih-ile-gorustu-1053275468.html
maldivler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053278663_0:0:1600:1201_1920x0_80_0_0_1d569af9807ee9dd565f66760370b0fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, mevlüt çavuşoğlu, maldivler, imza, anlaşma, görüşme

Türkiye ile Maldivler arasında 5 anlaşma imzalandı

13:05 30.01.2022 (güncellendi: 13:08 30.01.2022)
© İHATürkiye ile Maldivler arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Maldivler arasında 5 anlaşma imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© İHA
Abone ol
Türkiye ile Maldivler arasında ticaret, tarım, çevre, kültür ve diplomasi akademileri alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi temasları kapsamında ziyarette bulunduğu Maldivler’de 2 ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Turizmden yatırımlara, çevre sorunlarından terörizmle mücadeleye kadar her konuda işbirliğimizi geliştireceğiz” ifadelerine yer verdi.
Çavuşoğlu, Maldivler Ekonomik Kalkınma Bakanı Fayyaz İsmail ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Maldivler Balıkçılık, Su Kaynakları ve Tarım Bakanı Dr. Hussain Rasheed Hassan ile Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shadid ile Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Çevre, İklim Değişikliği ve Teknoloji Bakanı Aminath Shauna ile Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Sanat, Kültür ve Miras Devlet Bakanı Mohamed Thoriq ile de Kültürel İşbirliği Anlaşması imzaladı.
Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
DÜNYA
Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü
10:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce