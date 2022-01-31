https://tr.sputniknews.com/20220131/binanceden-siber-saldirilara-karsi-1-milyar-dolarlik-sigorta-fonu-1053313183.html

Binance'den siber saldırılara karşı 1 milyar dolarlık sigorta fonu

Binance'den siber saldırılara karşı 1 milyar dolarlık sigorta fonu

Binance, kriptopara platformlarına bilgisayar korsanlarının saldırılarına karşı sigorta fonu oluşturdu 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T16:17+0300

2022-01-31T16:17+0300

2022-01-31T16:21+0300

binance

ekonomi

siber saldırı

fon

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance Holdings, kripto para işlem platformlarının bilgisayar korsanlarının saldırılarına uğramalarına, ele geçirilmelerine karşı 1 milyar dolar büyüklüğünde sigorta fonu oluşturdu.Bloomberg HT'nin haberine göre Binance, siber saldırılar konusunda kullanıcıların endişelerini giderme çabaları çerçevesinde güvence olarak sigorta fonu oluşturma kararı aldı.Binance CEO'su Changpeng Zhao yaptığı bilgilendirmede, "Binance olarak her zaman kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu söyledik ve bugün Binance Güvenli Varlık Fonu kullanıcıların siber saldırılar gibi istenmeyen oyalyara karşı etkin şekilde korunmalarını sağlıyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220120/ak-partili-elitas-kripto-para-borsasi-binance-turkiye-yetkilileriyle-gorustu-1052958253.html

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binance, siber saldırı, fon