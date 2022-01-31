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https://tr.sputniknews.com/20220131/defne-joy-foster-sorusturmasina-takipsizlik--1053313700.html
Defne Joy Foster soruşturmasına takipsizlik
Defne Joy Foster soruşturmasına takipsizlik
Defne Joy Foster'ın annesinin 11 yıllık adalet arayışı reddedildi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T16:24+0300
2022-01-31T16:24+0300
türkiye
ölüm
sunucu
mahkeme
ceza
oyuncu
cinayet
defne joy foster
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Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde yaşamını yitiren Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster ile ilgili olarak Altan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca takipsizlik kararı verildi. Başsavcılık, Joy Foster'ın ölümüyle ilgili Altan'ın herhangi bir kusurunun olmadığını gerekçe gösterdi.'İhmal sonucu öldü'Foster ailesinin itirazı Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de reddedildi. Ailenin avukatı, kanun yararına bozma yoluna başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, soruşturmanın eksik yapıldığını, hukuka aykırı olarak takipsizlik kararı verildiğini belirterek kararı bozdu. Daire kararında, Foster'ın fenalaşmasına rağmen iki saat geçtiğini, Kerem Altan'ın derhal ambulansı çağırmak yerine dışarıya çıkarak yardım aradığını ve ihmal sonucu Foster'ın öldüğünü kaydetti.Bozma kararının ardından, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Kerem Altan hakkında ''yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi'' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 14 Şubat 2013 tarihinde davanın görülmesine başlandı.Tutuksuz yargılanan sanık Altan savunmasında, Foster ile barda tanıştıklarını, sabaha karşı kendi evine gittiklerini söyleyerek, “Kendisine votka ikram ettim. Bir yudum aldı. Fenalaştı. Bilincini kaybetmiş durumdaydı. Kendine getirmek için yüzünü yıkamak istedim, ancak bu bir fayda sağlamadı. Hastaneye götürmek istedim, ancak taşıyamadım” dedi. Evinin yakınındaki hastaneye gittiğini ve hastanenin kapalı olduğunu söyleyen Altan, “Kapalı olduğunu görünce eve geri döndüm. Durumunda bir düzelme olmadığını görünce ambulans çağırdım. Gelen ambulanstaki ekip kendisinin öldüğünü söyledi. Ben maktulü daha önce tanımıyordum. İlk kez o gece şahsen tanıştık. Rahatsızlığı olduğunu ve ilaç kullandığını bilmiyordum. Ertesi gün polis evde arama yaptığında çantasında astım ilaçları buldu. Ben yapabileceğim tüm yardımları yaptım. Ölümüne neden olacak bir eylemim olmamıştır” diyerek suçlamaları kabul etmedi.Hapis cezası almıştı2 yıl boyunca tutuksuz yargılanan Kerem Altan 12 Şubat 2015 tarihinde "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Bu karara yapılan itiraz da reddedildi.Bireysel başvuru kabul edilmediDefne Joy Foster’ın annesi Hatice Foster, kızının şüpheli ölümüne ilişkin ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, 2019 yılında soruşturma sürecinde tespit edilen bir eksikliğin olmadığını belirterek, annenin bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.
https://tr.sputniknews.com/20220131/oldurulen-azra-gulendam-haytaoglunun-durusmasinda-gerginlik-1053312922.html
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ölüm, sunucu, mahkeme, ceza, oyuncu, cinayet, defne joy foster

Defne Joy Foster soruşturmasına takipsizlik

16:24 31.01.2022
© AADefne Joy Foster
Defne Joy Foster - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Defne Joy Foster'ın annesinin 11 yıllık adalet arayışı reddedildi.
Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde yaşamını yitiren Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster ile ilgili olarak Altan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca takipsizlik kararı verildi. Başsavcılık, Joy Foster'ın ölümüyle ilgili Altan'ın herhangi bir kusurunun olmadığını gerekçe gösterdi.

'İhmal sonucu öldü'

Foster ailesinin itirazı Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de reddedildi. Ailenin avukatı, kanun yararına bozma yoluna başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, soruşturmanın eksik yapıldığını, hukuka aykırı olarak takipsizlik kararı verildiğini belirterek kararı bozdu. Daire kararında, Foster'ın fenalaşmasına rağmen iki saat geçtiğini, Kerem Altan'ın derhal ambulansı çağırmak yerine dışarıya çıkarak yardım aradığını ve ihmal sonucu Foster'ın öldüğünü kaydetti.

Bozma kararının ardından, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Kerem Altan hakkında ''yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi'' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 14 Şubat 2013 tarihinde davanın görülmesine başlandı.
Tutuksuz yargılanan sanık Altan savunmasında, Foster ile barda tanıştıklarını, sabaha karşı kendi evine gittiklerini söyleyerek, “Kendisine votka ikram ettim. Bir yudum aldı. Fenalaştı. Bilincini kaybetmiş durumdaydı. Kendine getirmek için yüzünü yıkamak istedim, ancak bu bir fayda sağlamadı. Hastaneye götürmek istedim, ancak taşıyamadım” dedi. Evinin yakınındaki hastaneye gittiğini ve hastanenin kapalı olduğunu söyleyen Altan, “Kapalı olduğunu görünce eve geri döndüm. Durumunda bir düzelme olmadığını görünce ambulans çağırdım. Gelen ambulanstaki ekip kendisinin öldüğünü söyledi. Ben maktulü daha önce tanımıyordum. İlk kez o gece şahsen tanıştık. Rahatsızlığı olduğunu ve ilaç kullandığını bilmiyordum. Ertesi gün polis evde arama yaptığında çantasında astım ilaçları buldu. Ben yapabileceğim tüm yardımları yaptım. Ölümüne neden olacak bir eylemim olmamıştır” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Hapis cezası almıştı

2 yıl boyunca tutuksuz yargılanan Kerem Altan 12 Şubat 2015 tarihinde "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Bu karara yapılan itiraz da reddedildi.

Bireysel başvuru kabul edilmedi

Defne Joy Foster’ın annesi Hatice Foster, kızının şüpheli ölümüne ilişkin ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, 2019 yılında soruşturma sürecinde tespit edilen bir eksikliğin olmadığını belirterek, annenin bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.
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