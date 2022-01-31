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Dr. Şenol Atakan: Aşı karşıtlığını cinayete teşebbüs olarak görüyorum
Dr. Şenol Atakan: Aşı karşıtlığını cinayete teşebbüs olarak görüyorum
Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, kentte Kovid-19 aşılama oranının yüzde 73.5 olduğunu hatırlatarak, "Artık aşı karşıtlığını 'cinayete... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T11:28+0300
2022-01-31T11:28+0300
koronavirüs
aşı
korona
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
aşı karşıtlığı
koronavirüs tedbirleri
aşı zorunluluğu
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Yaklaşık 430 bin nüfusa sahip Aksaray'da, 1-7 Ocak haftasındaki koronavirüs haritasına göre vaka sayısı, 100 bin kişide 99.52 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, 8-14 Ocak'taki haritada ise 100 bin kişide 193,61 oldu. Kentte aşılama oranı da yüzde 73.3'ten 73.5'e yükseldi fakat Aksaray, yine de İç Anadolu'nun en az aşılama oranına sahip kenti oldu.Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, kentte 5'inci dalgaya girildiğini belirterek, "'Omicron' dediğimiz varyanttan sonra vakaların artacağını inanıyorduk. Üzüldüğüm konu ise tedbirlerin tamamen elden bırakılmasıdır. Her seferinde bu işten kurtuluşun yolu aşılama diyoruz. Aksaray'da aşıyı artıramadık, bunu bizde anlamış değiliz. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları olarak çok gayret ediyoruz ve vatandaşları ikna etmeye çalıyoruz. Aşılamada istediğimiz seviyede değiliz. Artık bu işin şakası yok. Hastanelerin yoğun bakımlarından yatanlar, her şeyi kanıtlıyor. Bu işten en çok zarar görenler, yüzde 99 aşısızlar. Artık aşı karşıtlığını 'cinayete teşebbüs' olarak görüyoruz. Özellikle gebeler ile emziren annelerde, vücudun bağışıklık sistemi baskılandığı için aşı daha da önem kazanıyor. Gebe ve emziren annelerimizde öncelikle Covid-19 aşısı olmalılar" diye konuştu.'Hiç aşı olmamışları görünce şaşırıyoruz'Kentte hiç aşı olmayanların da bulunduğunu belirten Dr. Atakan, "Bunları görünce gerçekten çok hayret ediyorum. Aşı olmayan vatandaşlarımıza durumu izah etmeye çalışıyoruz. Birinci şartın aşı, ikinci şartın ise maske ile mesafe olduğunu söylüyoruz. Sağlık kurullarına gelen hastalar bile 'Artık maske mi kaldı hocam?' diyorlar. Bizde hayret ediyoruz. Yakın zamanda gebe bir hastamız aşı olmadığı için vefat etti, çok üzüldük" dedi.Aşı yaptırmamanın vebal olduğunun altını çizen Dr. Atakan, "Bu kadar çaba sarf etmemize rağmen yüzde 0.2 gibi çok komik bir artış olmuş. Bu çok üzücü bir durum. Tüm enerjimizi buraya veriyoruz; nasıl bu aşı oranını artırırız, diye. Gönüllü arkadaşlara gece gündüz bunun için uğraşıyoruz. Kovid-19 aşılarını, devletimiz karşılıyor. Artık aşı karşıtlığını 'cinayete teşebbüs' olarak görüyorum ve bu derece net konuşuyorum. Bu ölen insanların vebalini kimse taşıyamaz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220131/asiyla-ilgili-dezenformasyon-yaymaktan-boykot-kampanyasina-ugrayan-spotify-hasari-telafi-cabasinda-1053299993.html
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aşı, korona, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, aşı karşıtlığı, koronavirüs tedbirleri , aşı zorunluluğu

Dr. Şenol Atakan: Aşı karşıtlığını cinayete teşebbüs olarak görüyorum

11:28 31.01.2022
© AAİğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi
İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, kentte Kovid-19 aşılama oranının yüzde 73.5 olduğunu hatırlatarak, "Artık aşı karşıtlığını 'cinayete teşebbüs' olarak görüyorum ve bu derece net konuşuyorum" dedi.
Yaklaşık 430 bin nüfusa sahip Aksaray'da, 1-7 Ocak haftasındaki koronavirüs haritasına göre vaka sayısı, 100 bin kişide 99.52 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, 8-14 Ocak'taki haritada ise 100 bin kişide 193,61 oldu. Kentte aşılama oranı da yüzde 73.3'ten 73.5'e yükseldi fakat Aksaray, yine de İç Anadolu'nun en az aşılama oranına sahip kenti oldu.
Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, kentte 5'inci dalgaya girildiğini belirterek, "'Omicron' dediğimiz varyanttan sonra vakaların artacağını inanıyorduk. Üzüldüğüm konu ise tedbirlerin tamamen elden bırakılmasıdır. Her seferinde bu işten kurtuluşun yolu aşılama diyoruz. Aksaray'da aşıyı artıramadık, bunu bizde anlamış değiliz. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları olarak çok gayret ediyoruz ve vatandaşları ikna etmeye çalıyoruz. Aşılamada istediğimiz seviyede değiliz. Artık bu işin şakası yok. Hastanelerin yoğun bakımlarından yatanlar, her şeyi kanıtlıyor. Bu işten en çok zarar görenler, yüzde 99 aşısızlar. Artık aşı karşıtlığını 'cinayete teşebbüs' olarak görüyoruz. Özellikle gebeler ile emziren annelerde, vücudun bağışıklık sistemi baskılandığı için aşı daha da önem kazanıyor. Gebe ve emziren annelerimizde öncelikle Covid-19 aşısı olmalılar" diye konuştu.

'Hiç aşı olmamışları görünce şaşırıyoruz'

Kentte hiç aşı olmayanların da bulunduğunu belirten Dr. Atakan, "Bunları görünce gerçekten çok hayret ediyorum. Aşı olmayan vatandaşlarımıza durumu izah etmeye çalışıyoruz. Birinci şartın aşı, ikinci şartın ise maske ile mesafe olduğunu söylüyoruz. Sağlık kurullarına gelen hastalar bile 'Artık maske mi kaldı hocam?' diyorlar. Bizde hayret ediyoruz. Yakın zamanda gebe bir hastamız aşı olmadığı için vefat etti, çok üzüldük" dedi.
Aşı yaptırmamanın vebal olduğunun altını çizen Dr. Atakan, "Bu kadar çaba sarf etmemize rağmen yüzde 0.2 gibi çok komik bir artış olmuş. Bu çok üzücü bir durum. Tüm enerjimizi buraya veriyoruz; nasıl bu aşı oranını artırırız, diye. Gönüllü arkadaşlara gece gündüz bunun için uğraşıyoruz. Kovid-19 aşılarını, devletimiz karşılıyor. Artık aşı karşıtlığını 'cinayete teşebbüs' olarak görüyorum ve bu derece net konuşuyorum. Bu ölen insanların vebalini kimse taşıyamaz" diye konuştu.
Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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