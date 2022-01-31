https://tr.sputniknews.com/20220131/gta-6-piyasaya-beklenenden-erken-sunulabilir-1053303646.html

GTA 6 piyasaya beklenenden erken çıkabilir

GTA 6 piyasaya beklenenden erken çıkabilir

GTA 6'te ünlü radyo istasyonlarından bir şarkı listesinin sızması, oyunun piyasaya beklenenden erken sürüleceğini düşündürdü. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T12:39+0300

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Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ile ilgili gerçek dünyadan hit parçalar çalan oyun içi radyo istasyonları için şarkı derlemesinin bittiği bildirildi. Bu gelişme, daha önceki oyunların çıkış tarihleri düşünüldüğünde Grand Theft Auto oyunlarının son geliştirme aşamasında olduğuna işaret ediyor. Grand Theft Auto V, çıkış tarihinden sadece bir ay önce şarkı listesini sızdırmıştı.Sözcü'nün GTA NEWS & LEAKS’ten aktardığı habere göre, oyundaki radyo istasyonlarının ve şarkıların oyun geliştirmenin son adımı olduğuna inanılıyor.Kaynağa göre GTA 6 şu şarkıları içerecek:

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gta, rihanna, oyun, eminem