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https://tr.sputniknews.com/20220131/gta-6-piyasaya-beklenenden-erken-sunulabilir-1053303646.html
GTA 6 piyasaya beklenenden erken çıkabilir
GTA 6 piyasaya beklenenden erken çıkabilir
GTA 6'te ünlü radyo istasyonlarından bir şarkı listesinin sızması, oyunun piyasaya beklenenden erken sürüleceğini düşündürdü. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
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Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ile ilgili gerçek dünyadan hit parçalar çalan oyun içi radyo istasyonları için şarkı derlemesinin bittiği bildirildi. Bu gelişme, daha önceki oyunların çıkış tarihleri düşünüldüğünde Grand Theft Auto oyunlarının son geliştirme aşamasında olduğuna işaret ediyor. Grand Theft Auto V, çıkış tarihinden sadece bir ay önce şarkı listesini sızdırmıştı.Sözcü'nün GTA NEWS &amp; LEAKS’ten aktardığı habere göre, oyundaki radyo istasyonlarının ve şarkıların oyun geliştirmenin son adımı olduğuna inanılıyor.Kaynağa göre GTA 6 şu şarkıları içerecek:
https://tr.sputniknews.com/20211029/zuckerberg-gta-san-andreasa-vr-destegi-geliyor-1050306541.html
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gta, rihanna, oyun, eminem

GTA 6 piyasaya beklenenden erken çıkabilir

12:39 31.01.2022 (güncellendi: 12:45 31.01.2022)
© Rockstar GamesGrand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Rockstar Games
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GTA 6'te ünlü radyo istasyonlarından bir şarkı listesinin sızması, oyunun piyasaya beklenenden erken sürüleceğini düşündürdü.
Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ile ilgili gerçek dünyadan hit parçalar çalan oyun içi radyo istasyonları için şarkı derlemesinin bittiği bildirildi.
Bu gelişme, daha önceki oyunların çıkış tarihleri düşünüldüğünde Grand Theft Auto oyunlarının son geliştirme aşamasında olduğuna işaret ediyor. Grand Theft Auto V, çıkış tarihinden sadece bir ay önce şarkı listesini sızdırmıştı.
Sözcü'nün GTA NEWS & LEAKS’ten aktardığı habere göre, oyundaki radyo istasyonlarının ve şarkıların oyun geliştirmenin son adımı olduğuna inanılıyor.
Kaynağa göre GTA 6 şu şarkıları içerecek:
Pet Shop Boys - Domino Dancing
Caribou - Odessa
Santigold - Nonsense Youth
Rihanna ft. Eminem - Numb
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