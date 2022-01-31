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Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü
Yozgat'ta yüksek tansiyon ve şeker nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan hastanın donarak öldüğü iddia edildi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T21:37+0300
2022-01-31T21:37+0300
türkiye
hastane
yozgat
tansiyon
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Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde yaşayan Y.Y. (59) isimli kadın, yüksek tansiyon ve yüksek şeker şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu. Burada yapılan kontrollerin ardından Y.Y., 26 Ocak Çarşamba günü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi yapılan ve nöroloji servisine alınan hastanın dün gece saat 02.30'da odada olmadığı anlaşıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hastanın yangın merdiveninden çıkış yaptığı belirlendi. Bir süre sonra olay yerine giden yetkililer, hasta Y.Y.’nin öldüğünü fark etti. Donarak öldüğü tahmin edilen Y.Y.’nin soğuğa bağlı olarak mı yoksa rahatsızlığına bağlı olarak mı öldüğü yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Yozgat Bozok Üniversitesi'nden yapılan açıklamada olay doğrulanırken, hastanın ölüm nedeninin araştırıldığı belirtildi.
türkiye
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hastane, yozgat, tansiyon

Hastaneye tedavi için getirildi, yangın merdiveninde donarak öldü

21:37 31.01.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL-AW532407YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL-AW532407
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Yozgat'ta yüksek tansiyon ve şeker nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan hastanın donarak öldüğü iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde yaşayan Y.Y. (59) isimli kadın, yüksek tansiyon ve yüksek şeker şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu. Burada yapılan kontrollerin ardından Y.Y., 26 Ocak Çarşamba günü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi yapılan ve nöroloji servisine alınan hastanın dün gece saat 02.30'da odada olmadığı anlaşıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hastanın yangın merdiveninden çıkış yaptığı belirlendi.

Bir süre sonra olay yerine giden yetkililer, hasta Y.Y.’nin öldüğünü fark etti. Donarak öldüğü tahmin edilen Y.Y.’nin soğuğa bağlı olarak mı yoksa rahatsızlığına bağlı olarak mı öldüğü yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
Yozgat Bozok Üniversitesi'nden yapılan açıklamada olay doğrulanırken, hastanın ölüm nedeninin araştırıldığı belirtildi.
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