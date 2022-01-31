https://tr.sputniknews.com/20220131/ingiltere-saglik-calisanlarina-asi-sartini-kaldiracak-1053327425.html

İngiltere, sağlık çalışanlarına aşı şartını kaldıracak

İngiltere, sağlık çalışanlarına aşı şartını kaldıracak

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, sağlık çalışanlarının görevlerine devam edebilmeleri için Kovid-19 aşısı yaptırmaları şartını kaldıracaklarını bildirdi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T23:06+0300

2022-01-31T23:06+0300

2022-01-31T23:06+0300

koronavirüs

ingiltere

aşı

sağlık çalışanı

sajid javid

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, çalışma koşulu olarak aşıyı zorunlu tutmanın "artık orantılı" olmadığına inandığını söyledi.Uygulamanın açıklandığı tarihte baskın olan Delta varyantının yerini şimdi daha az şiddetli Omicron'a bıraktığını kaydeden Javid, politikayı gözden geçirmenin doğru olacağını belirtti.Hükümetin ilgili düzenlemeyi iptal edeceğini duyuran Sağlık Bakanı, "Kurallarımızın orantılı ve dengeli kalması gerektiği konusunda her zaman net oldum ve elbette virüste başka bir dramatik değişiklik görürsek bu politikayı tekrar gözden geçiririz" dedi.Uygulamanın nisanda yürürlüğe girmesi halinde sağlık personeli sayısında büyük bir krize yol açacağı belirtiliyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220126/dso-omicronun-yayilmasi-m-rna-asilarinin-etkililik-oranini-dusuruyor-1053128431.html

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ingiltere, aşı, sağlık çalışanı, sajid javid, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı