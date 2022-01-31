https://tr.sputniknews.com/20220131/ingilterenin-yeni-yaptirimlari-rus-enerji-sirketlerinin-varliklarini-kapsayacak-1053327170.html

'İngiltere'nin yeni yaptırımları Rus enerji şirketlerinin varlıklarını kapsayacak'

'İngiltere'nin yeni yaptırımları Rus enerji şirketlerinin varlıklarını kapsayacak'

İngiltere hükümetinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini sunabileceği duyuruldu. Yaptırımların, Rus enerji şirketlerinin varlıklarını kapsayabileceği... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T23:00+0300

2022-01-31T23:00+0300

2022-01-31T23:00+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ingiltere

yaptırım

liz truss

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The Times gazetesinin İngiltere hükümetindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre kabine, bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini sunacak.Yaptırımların, Moskova açısından 'stratejik öneme sahip' Rus vatandaşları ve şirketlerin İngiltere'deki varlıklarının dondurulmasını ve ülkeye giriş yasağını öngördüğü ifade edildi.Truss: Rus şirketlerin varlıkları dondurulabilirÖte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tasarısının Rus şirketlere ait varlıkları dondurma olasılığını öngördüğünü belirtti.Truss, parlamentoda tasarıyı sunarken, "Kremlin’in istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin sorumluluğunu paylaşanların ağır bedel ödemesini sağlayacağız. İngiltere’deki varlıkları dondurulacak. İngiliz şirketleri ve vatandaşlar onlarla işlem görebilecek. Ama eğer İngiltere’ye giriş yapmak isterlerse ret yanıtı alacaklar" diye konuştu.Tasarının 10 Şubat’a kadar kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220131/peskov-abd-ve-muttefiklerinin-provokatif-haberleri-kievde-histeriye-yol-aciyor--1053308078.html

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rusya, ukrayna, ingiltere, yaptırım, liz truss