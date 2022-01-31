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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220131/ingilterenin-yeni-yaptirimlari-rus-enerji-sirketlerinin-varliklarini-kapsayacak-1053327170.html
'İngiltere'nin yeni yaptırımları Rus enerji şirketlerinin varlıklarını kapsayacak'
'İngiltere'nin yeni yaptırımları Rus enerji şirketlerinin varlıklarını kapsayacak'
İngiltere hükümetinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini sunabileceği duyuruldu. Yaptırımların, Rus enerji şirketlerinin varlıklarını kapsayabileceği... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T23:00+0300
2022-01-31T23:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ingiltere
yaptırım
liz truss
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The Times gazetesinin İngiltere hükümetindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre kabine, bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini sunacak.Yaptırımların, Moskova açısından 'stratejik öneme sahip' Rus vatandaşları ve şirketlerin İngiltere'deki varlıklarının dondurulmasını ve ülkeye giriş yasağını öngördüğü ifade edildi.Truss: Rus şirketlerin varlıkları dondurulabilirÖte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tasarısının Rus şirketlere ait varlıkları dondurma olasılığını öngördüğünü belirtti.Truss, parlamentoda tasarıyı sunarken, "Kremlin’in istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin sorumluluğunu paylaşanların ağır bedel ödemesini sağlayacağız. İngiltere’deki varlıkları dondurulacak. İngiliz şirketleri ve vatandaşlar onlarla işlem görebilecek. Ama eğer İngiltere’ye giriş yapmak isterlerse ret yanıtı alacaklar" diye konuştu.Tasarının 10 Şubat’a kadar kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/peskov-abd-ve-muttefiklerinin-provokatif-haberleri-kievde-histeriye-yol-aciyor--1053308078.html
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rusya, ukrayna, ingiltere, yaptırım, liz truss

'İngiltere'nin yeni yaptırımları Rus enerji şirketlerinin varlıklarını kapsayacak'

23:00 31.01.2022
© REUTERS / Peter NichollsRusya - İngiltere - bayrak
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
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İngiltere hükümetinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini sunabileceği duyuruldu. Yaptırımların, Rus enerji şirketlerinin varlıklarını kapsayabileceği belirtiliyor.
The Times gazetesinin İngiltere hükümetindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre kabine, bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini sunacak.
Yaptırımların, Moskova açısından 'stratejik öneme sahip' Rus vatandaşları ve şirketlerin İngiltere'deki varlıklarının dondurulmasını ve ülkeye giriş yasağını öngördüğü ifade edildi.

Truss: Rus şirketlerin varlıkları dondurulabilir

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tasarısının Rus şirketlere ait varlıkları dondurma olasılığını öngördüğünü belirtti.
Truss, parlamentoda tasarıyı sunarken, "Kremlin’in istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin sorumluluğunu paylaşanların ağır bedel ödemesini sağlayacağız. İngiltere’deki varlıkları dondurulacak. İngiliz şirketleri ve vatandaşlar onlarla işlem görebilecek. Ama eğer İngiltere’ye giriş yapmak isterlerse ret yanıtı alacaklar" diye konuştu.
Tasarının 10 Şubat’a kadar kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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