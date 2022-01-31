https://tr.sputniknews.com/20220131/istanbul-valisi-yerlikaya-dun-gece-755-sokakta-kalan-hemsehrimizi-otellerde-misafir-ettik-1053321243.html

İstanbul Valisi Yerlikaya: Dün gece 755 sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik

İstanbul Valisi Yerlikaya: Dün gece 755 sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği'nce sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T20:01+0300

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türkiye

istanbul

ali yerlikaya

istanbul erkek lisesi

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı.Yerlikaya'nın konu ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da soğuk havalarda KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz. Dün gece; 755 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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istanbul, ali yerlikaya, istanbul erkek lisesi