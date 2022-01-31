Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220131/istanbul-valisi-yerlikaya-dun-gece-755-sokakta-kalan-hemsehrimizi-otellerde-misafir-ettik-1053321243.html
İstanbul Valisi Yerlikaya: Dün gece 755 sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik
İstanbul Valisi Yerlikaya: Dün gece 755 sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği'nce sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T20:01+0300
2022-01-31T20:01+0300
türkiye
istanbul
ali yerlikaya
istanbul erkek lisesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381691_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_f41e3b11214cf75ef69ec4d2846b8c26.jpg
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı.Yerlikaya'nın konu ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da soğuk havalarda KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz. Dün gece; 755 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050381691_60:0:577:388_1920x0_80_0_0_af6d78fddbae6c63e4401189837fdb6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ali yerlikaya, istanbul erkek lisesi

İstanbul Valisi Yerlikaya: Dün gece 755 sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik

20:01 31.01.2022
© DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği'nce sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı.
Yerlikaya'nın konu ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da soğuk havalarda KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz. Dün gece; 755 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce