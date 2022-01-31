JP Morgan dolarda zirve bekliyor

JP Morgan, Fed’in mart ayında faizleri artırmasından sonra da doların kuvvetlenmeye devam edebileceğini belirtti. BloombergHT'nin aktardığına göre JP Morgan Kur Strateji Direktörü Daniel Hui, doların yükselmesi için daha alan bulunduğunu belirterek, “Piyasalar hala fiyat keşfi modundalar. Dolar büyük ihtimalle Fed faiz artırımdan 1-2 ay sonra zirveye ulaşacaktır” dedi. Piyasaların Fed’i yakalamaya çalıştığını çünkü şu anki döngünün daha önce hiç görülmediğini vurgulayan Hui, “Fed salgından kaynaklanan tedarik sorunları çözüldüğünde fiyat baskısının azalmasını bekliyor ama son zamanlarda bunun beklenenden uzun süreceğini düşünmeye başladı” diye konuştu.
JP Morgan, Fed'in şahin açıklamalarından destek bulan doların Fed'in ilk faiz artırımı sonrasında da yükselmeye devam ederek ilk artırımdan 1-2 ay sonra zirveye ulaşmasını beklediklerini belirtti.
JP Morgan, Fed’in mart ayında faizleri artırmasından sonra da doların kuvvetlenmeye devam edebileceğini belirtti.
BloombergHT'nin aktardığına göre JP Morgan Kur Strateji Direktörü Daniel Hui, doların yükselmesi için daha alan bulunduğunu belirterek, “Piyasalar hala fiyat keşfi modundalar. Dolar büyük ihtimalle Fed faiz artırımdan 1-2 ay sonra zirveye ulaşacaktır” dedi.
Piyasaların Fed’i yakalamaya çalıştığını çünkü şu anki döngünün daha önce hiç görülmediğini vurgulayan Hui, “Fed salgından kaynaklanan tedarik sorunları çözüldüğünde fiyat baskısının azalmasını bekliyor ama son zamanlarda bunun beklenenden uzun süreceğini düşünmeye başladı” diye konuştu.