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https://tr.sputniknews.com/20220131/jp-morgan-dolarda-zirve-bekliyor-1053297953.html
JP Morgan dolarda zirve bekliyor
JP Morgan dolarda zirve bekliyor
JP Morgan, Fed'in şahin açıklamalarından destek bulan doların Fed'in ilk faiz artırımı sonrasında da yükselmeye devam ederek ilk artırımdan 1-2 ay sonra... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T10:36+0300
2022-01-31T10:38+0300
ekonomi
dolar
fed
jp morgan
faiz
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JP Morgan, Fed’in mart ayında faizleri artırmasından sonra da doların kuvvetlenmeye devam edebileceğini belirtti. BloombergHT'nin aktardığına göre JP Morgan Kur Strateji Direktörü Daniel Hui, doların yükselmesi için daha alan bulunduğunu belirterek, “Piyasalar hala fiyat keşfi modundalar. Dolar büyük ihtimalle Fed faiz artırımdan 1-2 ay sonra zirveye ulaşacaktır” dedi. Piyasaların Fed’i yakalamaya çalıştığını çünkü şu anki döngünün daha önce hiç görülmediğini vurgulayan Hui, “Fed salgından kaynaklanan tedarik sorunları çözüldüğünde fiyat baskısının azalmasını bekliyor ama son zamanlarda bunun beklenenden uzun süreceğini düşünmeye başladı” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220131/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053296096.html
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dolar, fed, jp morgan, faiz

JP Morgan dolarda zirve bekliyor

10:36 31.01.2022 (güncellendi: 10:38 31.01.2022)
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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JP Morgan, Fed'in şahin açıklamalarından destek bulan doların Fed'in ilk faiz artırımı sonrasında da yükselmeye devam ederek ilk artırımdan 1-2 ay sonra zirveye ulaşmasını beklediklerini belirtti.
JP Morgan, Fed’in mart ayında faizleri artırmasından sonra da doların kuvvetlenmeye devam edebileceğini belirtti.
BloombergHT'nin aktardığına göre JP Morgan Kur Strateji Direktörü Daniel Hui, doların yükselmesi için daha alan bulunduğunu belirterek, “Piyasalar hala fiyat keşfi modundalar. Dolar büyük ihtimalle Fed faiz artırımdan 1-2 ay sonra zirveye ulaşacaktır” dedi.
Piyasaların Fed’i yakalamaya çalıştığını çünkü şu anki döngünün daha önce hiç görülmediğini vurgulayan Hui, “Fed salgından kaynaklanan tedarik sorunları çözüldüğünde fiyat baskısının azalmasını bekliyor ama son zamanlarda bunun beklenenden uzun süreceğini düşünmeye başladı” diye konuştu.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
EKONOMİ
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
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