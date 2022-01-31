Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye'ye gelecek

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi.Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Ortadoğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir teatisinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi.
Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Ortadoğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir teatisinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.