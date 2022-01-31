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Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye'ye gelecek
Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye'ye gelecek
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T19:07+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
lübnan
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Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi.Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Ortadoğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir teatisinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, lübnan, necip mikati

Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye'ye gelecek

19:07 31.01.2022
© AANecib Mikati
Necib Mikati - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi.
Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Ortadoğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir teatisinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.
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