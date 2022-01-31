https://tr.sputniknews.com/20220131/mahkemeden-elektrik-acma-kapama-bedeli-karari-tuketici-hakli-bulundu-1053301059.html

Mahkemeden elektrik açma kapama bedeli kararı: Tüketici haklı bulundu

Mahkemeden elektrik açma kapama bedeli kararı: Tüketici haklı bulundu

Bekir Açık, adres değişikliği sonrası gelen elektrik faturasındaki 37 liralık açma-kapama bedeline itiraz etti. Mahkeme, "Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T11:49+0300

2022-01-31T11:49+0300

2022-01-31T11:49+0300

ekonomi

elektrik

tüketici hakları

zam

ekonomi

fatura

tüketici hakem heyeti

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Kayseri'de yaşayan bir tüketicinin, adres değişikliği sonrası gelen elektrik faturasındaki 37 liralık açma-kapama bedeline itirazı Melikgazi Tüketici Sorunları Hakem Heyetince haklı bulundu.Oturduğu evden başka bir yere taşınan 62 yaşındaki Bekir Açık, taşındığı evdeki elektrik faturasına açma-kapama ücreti olarak 37.30 lira yansıtıldığını fark edince, bu bedelin iptali için Melikgazi Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu.Hakem heyetinin Açık'ı haklı bularak paranın iadesi yönünde karar vermesinin ardından elektrik şirketi bunun iptali için Kayseri 2. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı.'Bu bedel talep edilemez'Somut uyuşmazlıkta tüketicinin adres değişikliği yaptığı, dolayısıyla elektrik aboneliğini de taşıdığı ve kendisinde var olan elektriğinin kesilmediğini belirten mahkeme, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin, "Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden kesme-bağlama bedeli talep edilemez" maddesi uyarınca davanın reddine, hakem heyeti kararının onanmasına karar verdi.İstinafa taşınan olayda, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un "Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir" yasal düzenlemesi kapsamında elektrik şirketinin talebini reddetti.Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Bekir Açık yaklaşık 1.5 yıl önce başka bir eve taşındığını ve elektrik faturasına açma-kapama bedeli yansıtıldığını söyledi.Çevresinin, "uğraşma, değmez, kazanamazsın" telkinlerine rağmen tüketici hakem heyetine itirazda bulunduğunu anlatan Açık, "Haklı çıktım. Bunlar tekrar itiraz etti. Gene haklı çıktım. Sonuna kadar gittim. En sonunda da davamı kazandım ve paramı da geri alacağım. Çok büyük para değil 37 lira. Bir dilekçe parası değil ama onlar inatlaştılar ben de hakkımı aramak için peşine düştüm. Hak ettim ve paramı da alacağım" diye konuştu.Şirketler hangi durumda elektriği kesebilir?Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise elektrik dağıtım şirketlerinin uyması gereken mevzuatlar dahilinde tüketiciye işlem yapabileceklerine dikkati çekti.Bunların içinde yeni aboneden açma-kapama bedeli almak diye bir husus olmadığına değinen Şahin, şunları kaydetti:

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elektrik, tüketici hakları, zam, ekonomi, fatura, tüketici hakem heyeti