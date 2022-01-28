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https://tr.sputniknews.com/20220128/seray-sever-elektrik-faturasini-paylasti-oha-diyorum-1053232140.html
Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Oha diyorum
Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Oha diyorum
Elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşan Seray Sever, "Ben buna oha diyorum" ifadelerini kullandı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-28T12:33+0300
2022-01-28T12:33+0300
2022-01-28T12:33+0300
yaşam
elektrik
sosyal medya
ev
elektrik zammı
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elektrik faturası
paylaşım
ev sahibi
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Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı.5 aylık hamile olan Seray Sever, 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" diyerek tepkisini dile getirdi.Senarist ve oyuncu Gülse Birsel de 2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/gulse-birsel-elektrik-faturasini-paylasti-kira-tadinda-1052997873.html
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elektrik, sosyal medya, ev, elektrik zammı, daire, elektrik faturası, paylaşım, ev sahibi
Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Oha diyorum
Elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşan Seray Sever, "Ben buna oha diyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu ve oyuncu
Seray Sever, elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı.
5 aylık hamile olan Seray Sever, 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak
diyerek tepkisini dile getirdi. "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura"
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel de 2 bin 550 liralık faturayı
ifadeleriyle paylaşmıştı. “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim”