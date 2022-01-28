https://tr.sputniknews.com/20220128/seray-sever-elektrik-faturasini-paylasti-oha-diyorum-1053232140.html

Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Oha diyorum

Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Oha diyorum

Elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşan Seray Sever, "Ben buna oha diyorum" ifadelerini kullandı. 28.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

elektrik

sosyal medya

ev

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elektrik faturası

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Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı.5 aylık hamile olan Seray Sever, 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" diyerek tepkisini dile getirdi.Senarist ve oyuncu Gülse Birsel de 2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220121/gulse-birsel-elektrik-faturasini-paylasti-kira-tadinda-1052997873.html

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elektrik, sosyal medya, ev, elektrik zammı, daire, elektrik faturası, paylaşım, ev sahibi