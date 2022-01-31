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Mali’den Fransız büyükelçiye ülkeyi terk etmesi için 72 saat
Mali’den Fransız büyükelçiye ülkeyi terk etmesi için 72 saat
Fransız yetkililerin Mali’deki geçiş hükümetine yönelik sert eleştirilerinin ardından Mali hükümeti, Fransız büyükelçiyi sınır dışı etme kararı aldı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T20:12+0300
2022-01-31T20:12+0300
dünya
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mali
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Mali Hükümet tarafından yayımlanan karar metninde, Fransa’nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer’in bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak görüşmede ondan 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmesinin istendiği ifade edildi.Kararın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın ve diğer yetkililerin “hasımca ve çirkin” açıklamaları nedeniyle alındığı kaydedilen açıklamada, “Mali Hükümeti, halklar arasındaki dostça ilişkilerin gelişimine aykırı bu eleştirileri şiddetle kınıyor ve reddediyor” dendi.Mali hükümeti, 'karşılıklı saygı ve iç işlere müdahale etmeme ilkesi temelinde' Fransa dahil tüm uluslararası partnerlerle diyalog ve işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mali’de 'askeri cunta' olarak nitelendirdiği iktidarı 'sorumsuzca alınan kararlar' nedeniyle sert bir dille eleştirmişti. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Mali’de “Çifte darbe sonucu iktidara gelen ve meşruiyeti soru işaretleri yaratan cuntanın hükmettiğini” dile getirmişti.
fransa
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fransa, mali, büyükelçi

Mali’den Fransız büyükelçiye ülkeyi terk etmesi için 72 saat

20:12 31.01.2022
© REUTERS / Benoit TessierFransa - Mali - Barkhane Operasyonu
Fransa - Mali - Barkhane Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Fransız yetkililerin Mali’deki geçiş hükümetine yönelik sert eleştirilerinin ardından Mali hükümeti, Fransız büyükelçiyi sınır dışı etme kararı aldı.
Mali Hükümet tarafından yayımlanan karar metninde, Fransa’nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer’in bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak görüşmede ondan 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmesinin istendiği ifade edildi.
Kararın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın ve diğer yetkililerin “hasımca ve çirkin” açıklamaları nedeniyle alındığı kaydedilen açıklamada, “Mali Hükümeti, halklar arasındaki dostça ilişkilerin gelişimine aykırı bu eleştirileri şiddetle kınıyor ve reddediyor” dendi.
Mali hükümeti, 'karşılıklı saygı ve iç işlere müdahale etmeme ilkesi temelinde' Fransa dahil tüm uluslararası partnerlerle diyalog ve işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mali’de 'askeri cunta' olarak nitelendirdiği iktidarı 'sorumsuzca alınan kararlar' nedeniyle sert bir dille eleştirmişti. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Mali’de “Çifte darbe sonucu iktidara gelen ve meşruiyeti soru işaretleri yaratan cuntanın hükmettiğini dile getirmişti.
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