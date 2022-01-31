https://tr.sputniknews.com/20220131/maliden-fransiz-buyukelciye-ulkeyi-terk-etmesi-icin-72-saat-1053321732.html

Mali’den Fransız büyükelçiye ülkeyi terk etmesi için 72 saat

Mali’den Fransız büyükelçiye ülkeyi terk etmesi için 72 saat

Fransız yetkililerin Mali’deki geçiş hükümetine yönelik sert eleştirilerinin ardından Mali hükümeti, Fransız büyükelçiyi sınır dışı etme kararı aldı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T20:12+0300

2022-01-31T20:12+0300

2022-01-31T20:12+0300

dünya

fransa

mali

büyükelçi

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Mali Hükümet tarafından yayımlanan karar metninde, Fransa’nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer’in bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak görüşmede ondan 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmesinin istendiği ifade edildi.Kararın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın ve diğer yetkililerin “hasımca ve çirkin” açıklamaları nedeniyle alındığı kaydedilen açıklamada, “Mali Hükümeti, halklar arasındaki dostça ilişkilerin gelişimine aykırı bu eleştirileri şiddetle kınıyor ve reddediyor” dendi.Mali hükümeti, 'karşılıklı saygı ve iç işlere müdahale etmeme ilkesi temelinde' Fransa dahil tüm uluslararası partnerlerle diyalog ve işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mali’de 'askeri cunta' olarak nitelendirdiği iktidarı 'sorumsuzca alınan kararlar' nedeniyle sert bir dille eleştirmişti. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Mali’de “Çifte darbe sonucu iktidara gelen ve meşruiyeti soru işaretleri yaratan cuntanın hükmettiğini” dile getirmişti.

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fransa, mali, büyükelçi