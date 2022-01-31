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'Maske: Kimsin Sen? programı yayından kaldırıldı' iddiası
'Maske: Kimsin Sen? programı yayından kaldırıldı' iddiası
FOX TV'de yayınlanan ve Deniz Tansel Öngel’in sunduğu 'Maske: Kimsin Sen?’ programının yayından kaldırıldığı öne sürüldü. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T23:30+0300
2022-01-31T23:31+0300
türkiye
final
fox tv
maske kimsin sen
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Gazeteci Birsen Altuntaş, kişisel internet sitesinde FOX TV'nin son aylarda tartışma konusu olan 'Maske: Kimsin Sen?’ adlı programının yayından kaldırılacağını yazdı.Altuntaş'ın haberinde, yarışmanın 9. bölümde final yapacağı belirtildi.Yarışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de genelge yayınlanmış ve toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı ve bunların yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti.Deniz Tansel Öngel’in sunduğu programda; Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol dedektif olarak görev alıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220129/fox-tvnin-maske-kimsin-sen-programi-hakkinda-genelge-resmi-gazetede-1053258287.html
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final, fox tv, maske kimsin sen

'Maske: Kimsin Sen? programı yayından kaldırıldı' iddiası

23:30 31.01.2022 (güncellendi: 23:31 31.01.2022)
© Fotoğraf : Twitter /FOX TVMaske Kimsin Sen programı
Maske Kimsin Sen programı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Fotoğraf : Twitter /FOX TV
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FOX TV'de yayınlanan ve Deniz Tansel Öngel’in sunduğu 'Maske: Kimsin Sen?’ programının yayından kaldırıldığı öne sürüldü.
Gazeteci Birsen Altuntaş, kişisel internet sitesinde FOX TV'nin son aylarda tartışma konusu olan 'Maske: Kimsin Sen?’ adlı programının yayından kaldırılacağını yazdı.
Altuntaş'ın haberinde, yarışmanın 9. bölümde final yapacağı belirtildi.
Yarışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de genelge yayınlanmış ve toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı ve bunların yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti.
Deniz Tansel Öngel’in sunduğu programda; Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol dedektif olarak görev alıyordu.
Maske Kimsin Sen? yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
TÜRKİYE
FOX TV'nin 'Maske Kimsin Sen?' programı hakkında genelge Resmi Gazete'de
29 Ocak, 02:30
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