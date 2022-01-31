https://tr.sputniknews.com/20220131/maske-kimsin-sen-programi-yayindan-kaldirildi-iddiasi-1053328261.html

'Maske: Kimsin Sen? programı yayından kaldırıldı' iddiası

'Maske: Kimsin Sen? programı yayından kaldırıldı' iddiası

FOX TV'de yayınlanan ve Deniz Tansel Öngel’in sunduğu 'Maske: Kimsin Sen?’ programının yayından kaldırıldığı öne sürüldü. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T23:30+0300

2022-01-31T23:30+0300

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türkiye

final

fox tv

maske kimsin sen

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Gazeteci Birsen Altuntaş, kişisel internet sitesinde FOX TV'nin son aylarda tartışma konusu olan 'Maske: Kimsin Sen?’ adlı programının yayından kaldırılacağını yazdı.Altuntaş'ın haberinde, yarışmanın 9. bölümde final yapacağı belirtildi.Yarışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de genelge yayınlanmış ve toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı ve bunların yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti.Deniz Tansel Öngel’in sunduğu programda; Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol dedektif olarak görev alıyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220129/fox-tvnin-maske-kimsin-sen-programi-hakkinda-genelge-resmi-gazetede-1053258287.html

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final, fox tv, maske kimsin sen