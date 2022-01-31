https://tr.sputniknews.com/20220131/mehmet-ceyhan-yanitladi-kovid-19-mu-yoksa-grip-mi-daha-olumcul--1053295844.html

Prof. Mehmet Ceyhan yanıtladı: Kovid-19 mu yoksa grip mi daha ölümcül?

Prof. Mehmet Ceyhan yanıtladı: Kovid-19 mu yoksa grip mi daha ölümcül?

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Grip her yıl dünyada 300 bin - 600 bin insanın ölümüne neden oluyor. Kovid-19'a bağlı... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T08:58+0300

2022-01-31T08:58+0300

2022-01-31T08:58+0300

koronavirüs

grip

mehmet ceyhan

koronavirüs

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John Hopkins Üniversitesi'nden Lisa Lockerd Maragakis'in "Covid-19 ve Grip" başlıklı makalesini referans olarak gösteren Ceyhan, paylaşımında şunları kaydetti:"COVID ve gribin toplum üzerine etkisi çok soruluyor. Hangisi daha kötü etkiliyor, daha çok öldürüyor? Grip her yıl dünyada 300 bin - 600 bin insanın ölümüne neden oluyor. COVID’e bağlı ölümler bunun 10 katı. Grip vaka sayısı, ölüm sayısı öngörülebilir durumda."Oysa Covid-19 pandemisinin nasıl seyredeceğinin ve hangi kronik problemlere yol açacağının henüz belli olmadığını belirten Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:"COVID ancak grip pandemisi ile karşılaştırabilir. Pandemiye karşı alınan önlemler gribi de önleyecektir zaten."

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grip, mehmet ceyhan, koronavirüs