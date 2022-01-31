Paraguay'da konserde saldırı: Futbolcu Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda hayatını kaybetti

Ülke basınında çıkan habere göre, Paraguay'ın güneyinde başkent Asuncion'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki San Bernardino şehrindeki Ja'umina Festivali kapsamında, bir açık hava tiyatrosundaki konserin VIP bölümüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olimpia futbol takımında forma giyen futbolcu Ivan Torres'in eşi ünlü model Cristina Vita Aranda'nın saldırıda yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, saldırı sırasında konsere katılanların paniğe kapılarak izdihama yol açtığı ifade edildi. Paraguay Ulusal Polisi'nden yapılan yazılı açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı ve saldırının fail veya faillerinin arandığı duyuruldu.
Güney Amerika ülkesi Paraguay'da binlerce kişinin katıldığı konserde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınında çıkan habere göre, Paraguay'ın güneyinde başkent Asuncion'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki San Bernardino şehrindeki Ja'umina Festivali kapsamında, bir açık hava tiyatrosundaki konserin VIP bölümüne silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olimpia futbol takımında forma giyen futbolcu Ivan Torres'in eşi ünlü model Cristina Vita Aranda'nın saldırıda yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, saldırı sırasında konsere katılanların paniğe kapılarak izdihama yol açtığı ifade edildi.
Una de las noticias más duras que me tocó escribir. Falleció Cristina "Vita" Aranda. Los más sentidos pésames para la familia y amigos. Muchos la seguimos y conocemos desde calle 7, vimos su historia y progreso con tanta alergia. Qué manera injusta de perder la vida. Qué país 👎🏻 pic.twitter.com/MviVCmLUcN