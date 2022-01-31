https://tr.sputniknews.com/20220131/paraguayda-konserde-saldiri-futbolcu-ivan-torresin-esi-cristina-vita-aranda-hayatini-kaybetti-1053314165.html

Paraguay'da konserde saldırı: Futbolcu Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda hayatını kaybetti

Paraguay'da konserde saldırı: Futbolcu Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da binlerce kişinin katıldığı konserde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T16:38+0300

2022-01-31T16:38+0300

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paraguay

saldırı

konser

cristina vita aranda

ivan torres

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Ülke basınında çıkan habere göre, Paraguay'ın güneyinde başkent Asuncion'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki San Bernardino şehrindeki Ja'umina Festivali kapsamında, bir açık hava tiyatrosundaki konserin VIP bölümüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olimpia futbol takımında forma giyen futbolcu Ivan Torres'in eşi ünlü model Cristina Vita Aranda'nın saldırıda yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, saldırı sırasında konsere katılanların paniğe kapılarak izdihama yol açtığı ifade edildi. Paraguay Ulusal Polisi'nden yapılan yazılı açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı ve saldırının fail veya faillerinin arandığı duyuruldu.

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paraguay, saldırı, konser, cristina vita aranda, ivan torres