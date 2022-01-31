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Paraguay'da konserde saldırı: Futbolcu Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda hayatını kaybetti
Paraguay'da konserde saldırı: Futbolcu Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Paraguay'da binlerce kişinin katıldığı konserde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T16:38+0300
2022-01-31T16:42+0300
paraguay
saldırı
konser
cristina vita aranda
ivan torres
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Ülke basınında çıkan habere göre, Paraguay'ın güneyinde başkent Asuncion'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki San Bernardino şehrindeki Ja'umina Festivali kapsamında, bir açık hava tiyatrosundaki konserin VIP bölümüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olimpia futbol takımında forma giyen futbolcu Ivan Torres'in eşi ünlü model Cristina Vita Aranda'nın saldırıda yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, saldırı sırasında konsere katılanların paniğe kapılarak izdihama yol açtığı ifade edildi. Paraguay Ulusal Polisi'nden yapılan yazılı açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı ve saldırının fail veya faillerinin arandığı duyuruldu.
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paraguay, saldırı, konser, cristina vita aranda, ivan torres

Paraguay'da konserde saldırı: Futbolcu Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda hayatını kaybetti

16:38 31.01.2022 (güncellendi: 16:42 31.01.2022)
© AP Photo / Marta EscurraParaguay'da saldırı
Paraguay'da saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Marta Escurra
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Güney Amerika ülkesi Paraguay'da binlerce kişinin katıldığı konserde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınında çıkan habere göre, Paraguay'ın güneyinde başkent Asuncion'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki San Bernardino şehrindeki Ja'umina Festivali kapsamında, bir açık hava tiyatrosundaki konserin VIP bölümüne silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olimpia futbol takımında forma giyen futbolcu Ivan Torres'in eşi ünlü model Cristina Vita Aranda'nın saldırıda yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, saldırı sırasında konsere katılanların paniğe kapılarak izdihama yol açtığı ifade edildi.
Paraguay Ulusal Polisi'nden yapılan yazılı açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı ve saldırının fail veya faillerinin arandığı duyuruldu.
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