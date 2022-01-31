https://tr.sputniknews.com/20220131/pastayi-kesmek-icin-izin-istedi-cezaevi-firarisi-cocugunun-dogum-gununu-kutlarken-yakalandi-1053294287.html

Pastayı kesmek için izin istedi: Cezaevi firarisi, çocuğunun doğum gününü kutlarken yakalandı

Pastayı kesmek için izin istedi: Cezaevi firarisi, çocuğunun doğum gününü kutlarken yakalandı

Iğdır’da, 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.Ç., çocuğunun doğum gününü kutlamak için gittiği evinde polis... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T06:33+0300

2022-01-31T06:33+0300

2022-01-31T06:33+0300

türkiye

iğdır

cezaevi

doğumgünü

firari

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053294262_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_94fd47592fa7e857ec8674035dc7eeb7.jpg

Iğdır'da 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Polis, ikinci kez cezaevinden firar eden İ.Ç.'yi evine yaptığı baskında kızının doğum gününü kutlarken yakaladı.Evinin kapısında polis ekiplerini gören İ. Ç. polisten pastayı kesmek için izin istedi.Çocuğuyla birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyip kesen İ.Ç., polisler eşliğinde cezaevine götürüldü.

türkiye

iğdır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iğdır, cezaevi, doğumgünü, firari