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https://tr.sputniknews.com/20220131/pastayi-kesmek-icin-izin-istedi-cezaevi-firarisi-cocugunun-dogum-gununu-kutlarken-yakalandi-1053294287.html
Pastayı kesmek için izin istedi: Cezaevi firarisi, çocuğunun doğum gününü kutlarken yakalandı
Pastayı kesmek için izin istedi: Cezaevi firarisi, çocuğunun doğum gününü kutlarken yakalandı
Iğdır’da, 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.Ç., çocuğunun doğum gününü kutlamak için gittiği evinde polis... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T06:33+0300
2022-01-31T06:33+0300
2022-01-31T06:33+0300
türkiye
iğdır
cezaevi
doğumgünü
firari
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Iğdır'da 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Polis, ikinci kez cezaevinden firar eden İ.Ç.'yi evine yaptığı baskında kızının doğum gününü kutlarken yakaladı.Evinin kapısında polis ekiplerini gören İ. Ç. polisten pastayı kesmek için izin istedi.Çocuğuyla birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyip kesen İ.Ç., polisler eşliğinde cezaevine götürüldü.
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iğdır, cezaevi, doğumgünü, firari
Pastayı kesmek için izin istedi: Cezaevi firarisi, çocuğunun doğum gününü kutlarken yakalandı
Iğdır’da, 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.Ç., çocuğunun doğum gününü kutlamak için gittiği evinde polis tarafından yakalandı.
Iğdır'da 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Polis, ikinci kez cezaevinden firar eden İ.Ç.'yi evine yaptığı baskında kızının
doğum gününü kutlarken yakaladı.
Evinin kapısında polis ekiplerini gören İ. Ç. polisten pastayı kesmek için izin istedi.
Çocuğuyla birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyip kesen İ.Ç., polisler eşliğinde
cezaevine götürüldü.