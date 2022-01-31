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https://tr.sputniknews.com/20220131/polis-akademisinin-yildizi-howard-hesseman-hayatini-kaybetti-1053295418.html
Polis Akademisi'nin yıldızı Howard Hesseman hayatını kaybetti
Polis Akademisi'nin yıldızı Howard Hesseman hayatını kaybetti
Dünya çapında sevilen Polis Akademisi filmlerinde canlandırdığı Pete Lassard karakteriyle gönüllerde yer eden ünlü oyuncu Howard Hesseman, 81 yaşında hayatını... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T08:16+0300
2022-01-31T08:16+0300
yaşam
polis akademisi
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Polis Akademisi serisinin vazgeçilmez yıldız oyuncusu Howard Hesseman, kolon kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle Los Angeles'ta hayata gözlerini yumdu.Acı haberi yakın arkadaşı Laraine Newman verdi. Oregon doğumlu oyuncu Polis Akademisi'nin yanı sıra WKRP in Cincinnati'deki rolüyle de dikkat çekmişti.
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polis akademisi, vefat

Polis Akademisi'nin yıldızı Howard Hesseman hayatını kaybetti

08:16 31.01.2022
© Twitter Howard Hesseman
Howard Hesseman - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Twitter
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Dünya çapında sevilen Polis Akademisi filmlerinde canlandırdığı Pete Lassard karakteriyle gönüllerde yer eden ünlü oyuncu Howard Hesseman, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Polis Akademisi serisinin vazgeçilmez yıldız oyuncusu Howard Hesseman, kolon kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle Los Angeles'ta hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi yakın arkadaşı Laraine Newman verdi. Oregon doğumlu oyuncu Polis Akademisi'nin yanı sıra WKRP in Cincinnati'deki rolüyle de dikkat çekmişti.
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