Rakka’da Demokratik Suriye Güçleri’ne saldırı: 5 ölü

Suriye Devlet Televizyon Ve Radyo Ajansı’nın haberinde, “ABD güçlerinin desteklediği DSG’nin beş savaşçısı, milis güçleri oluşumlarının Rakka şehrinin güneyindeki müstahkem mevkilerinden birine saldırısı sonucu öldürüldü” ifadesine yer verildi.Birkaç DSG’li savaşçının daha yaralandığı aktarılırken saldırı hedefindeki altyapının yok edildiği belirtildi.DSG, olay yerine yeni güçler göndererek saldırganları arama çalışmalarını yapıyor.
Suriye’nin Rakka bölgesinde, milis gücü birliklerinin Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) müstahkem mevkiine saldırması sonucu Demokratik Suriye Güçleri’nden 5 kişinin öldüğü belirtildi.
Suriye Devlet Televizyon Ve Radyo Ajansı’nın haberinde, “ABD güçlerinin desteklediği DSG’nin beş savaşçısı, milis güçleri oluşumlarının Rakka şehrinin güneyindeki müstahkem mevkilerinden birine saldırısı sonucu öldürüldü” ifadesine yer verildi.
Birkaç DSG’li savaşçının daha yaralandığı aktarılırken saldırı hedefindeki altyapının yok edildiği belirtildi.
DSG, olay yerine yeni güçler göndererek saldırganları arama çalışmalarını yapıyor.