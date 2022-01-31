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https://tr.sputniknews.com/20220131/rakkada-demokratik-suriye-guclerine-saldiri-5-olu-1053293482.html
Rakka’da Demokratik Suriye Güçleri’ne saldırı: 5 ölü
Rakka’da Demokratik Suriye Güçleri’ne saldırı: 5 ölü
Suriye’nin Rakka bölgesinde, milis gücü birliklerinin Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) müstahkem mevkiine saldırması sonucu Demokratik Suriye Güçleri’nden 5... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T05:20+0300
2022-01-31T05:31+0300
dünya
suriye
rakka
demokratik suriye güçleri (dsg)
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Suriye Devlet Televizyon Ve Radyo Ajansı’nın haberinde, “ABD güçlerinin desteklediği DSG’nin beş savaşçısı, milis güçleri oluşumlarının Rakka şehrinin güneyindeki müstahkem mevkilerinden birine saldırısı sonucu öldürüldü” ifadesine yer verildi.Birkaç DSG’li savaşçının daha yaralandığı aktarılırken saldırı hedefindeki altyapının yok edildiği belirtildi.DSG, olay yerine yeni güçler göndererek saldırganları arama çalışmalarını yapıyor.
suriye
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suriye, rakka, demokratik suriye güçleri (dsg)

Rakka’da Demokratik Suriye Güçleri’ne saldırı: 5 ölü

05:20 31.01.2022 (güncellendi: 05:31 31.01.2022)
© REUTERS / Rodi SaidTürkiye'nin terör örgütü saydığı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'ne bağlı Menbiç Askeri Konseyi'nin sözcüsü Şarfan Derviş, yeni üste aynı zamanda Fransız askerlerinin de konuşlandığını açıkladı.
Türkiye'nin terör örgütü saydığı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'ne bağlı Menbiç Askeri Konseyi'nin sözcüsü Şarfan Derviş, yeni üste aynı zamanda Fransız askerlerinin de konuşlandığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Rodi Said
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Suriye’nin Rakka bölgesinde, milis gücü birliklerinin Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) müstahkem mevkiine saldırması sonucu Demokratik Suriye Güçleri’nden 5 kişinin öldüğü belirtildi.
Suriye Devlet Televizyon Ve Radyo Ajansı’nın haberinde, “ABD güçlerinin desteklediği DSG’nin beş savaşçısı, milis güçleri oluşumlarının Rakka şehrinin güneyindeki müstahkem mevkilerinden birine saldırısı sonucu öldürüldü” ifadesine yer verildi.
Birkaç DSG’li savaşçının daha yaralandığı aktarılırken saldırı hedefindeki altyapının yok edildiği belirtildi.
DSG, olay yerine yeni güçler göndererek saldırganları arama çalışmalarını yapıyor.
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