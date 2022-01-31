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https://tr.sputniknews.com/20220131/rihanna-hamile-unlu-sarkici-ve-sevgilisi-asap-rocky-ilk-cocuklarini-bekliyor-1053323026.html
Rihanna hamile: Ünlü şarkıcı ve sevgilisi ASAP Rocky ilk çocuklarını bekliyor
Rihanna hamile: Ünlü şarkıcı ve sevgilisi ASAP Rocky ilk çocuklarını bekliyor
Grammy ödüllü sanatçı Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ile ilk çocuklarını beklediklerini verdikleri pozlarla duyurdu. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T21:10+0300
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rihanna
hamile
asap rocky
yaşam
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Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, sevgilisi ASAP Rocky ile New York'ta haftasonu çektirdiği fotoğraflar nedeniyle hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı.Giydiği pembe montun karın kısmını açarak poz veren 33 yaşındaki Rihanna'nın karnının görüntüsü hamile olduğu şeklinde yorumlandı.ASAP Rocky'nin büyüdüğü Harlem'de çekilen fotoğraflardan birinde, rapçi Rihanna'yı alnından öperken görüntülendi.
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rihanna, hamile, asap rocky

Rihanna hamile: Ünlü şarkıcı ve sevgilisi ASAP Rocky ilk çocuklarını bekliyor

21:10 31.01.2022 (güncellendi: 21:18 31.01.2022)
© AP Photo / Charles SykesRihanna
Rihanna - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Charles Sykes
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Grammy ödüllü sanatçı Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ile ilk çocuklarını beklediklerini verdikleri pozlarla duyurdu.
Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, sevgilisi ASAP Rocky ile New York'ta haftasonu çektirdiği fotoğraflar nedeniyle hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı.
Giydiği pembe montun karın kısmını açarak poz veren 33 yaşındaki Rihanna'nın karnının görüntüsü hamile olduğu şeklinde yorumlandı.
ASAP Rocky'nin büyüdüğü Harlem'de çekilen fotoğraflardan birinde, rapçi Rihanna'yı alnından öperken görüntülendi.
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