https://tr.sputniknews.com/20220131/rihanna-hamile-unlu-sarkici-ve-sevgilisi-asap-rocky-ilk-cocuklarini-bekliyor-1053323026.html

Rihanna hamile: Ünlü şarkıcı ve sevgilisi ASAP Rocky ilk çocuklarını bekliyor

Rihanna hamile: Ünlü şarkıcı ve sevgilisi ASAP Rocky ilk çocuklarını bekliyor

Grammy ödüllü sanatçı Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ile ilk çocuklarını beklediklerini verdikleri pozlarla duyurdu. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

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rihanna

hamile

asap rocky

yaşam

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Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, sevgilisi ASAP Rocky ile New York'ta haftasonu çektirdiği fotoğraflar nedeniyle hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı.Giydiği pembe montun karın kısmını açarak poz veren 33 yaşındaki Rihanna'nın karnının görüntüsü hamile olduğu şeklinde yorumlandı.ASAP Rocky'nin büyüdüğü Harlem'de çekilen fotoğraflardan birinde, rapçi Rihanna'yı alnından öperken görüntülendi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rihanna, hamile, asap rocky