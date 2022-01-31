https://tr.sputniknews.com/20220131/sakaryada-silahli-kavga-avmye-silahla-girip-kendini-tuvalete-kilitledi-1053291688.html

Sakarya'da silahlı kavga: AVM'ye silahla girip kendini tuvalete kilitledi

Sakarya'da silahlı kavga: AVM'ye silahla girip kendini tuvalete kilitledi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir AVM önünde yaşanan ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga sonrasında şüphelilerden biri AVM içerisine... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T02:32+0300

2022-01-31T02:32+0300

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sakarya

silahlı saldırı

avm

türkiye

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Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan Agora AVM önünde R.K., M.A. ve U.D. K.Y. isimli 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında U.D. ve K.Y. isimli şüpheliler, silahla R.K. ve M.A.’yı vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında kaçmak için silahıyla birlikte AVM’ye giren U.D. isimli şüpheli ise tuvalete kendisini kilitledi.AVM’ye giriş ve çıkışlar ile şahsın kendisini kilitlediği kata iniş-çıkışları kapatan ekipler, kısa bir süre sonra U.D.’yi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Yaşananlar alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüleri kaydeden kişi, “Şu anda o kata çıkış yasaklandı, sivil polisler var orada. Kendisini içeriye kilitlemiş ve yüzü de kan içerisinde. Polisler ve güvenlikler tuvaleti sardı” ifadelerini kullandı.

sakarya

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sakarya, silahlı saldırı, avm