Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220131/taylor-swiftin-evine-saldiri-1053299695.html
Taylor Swift'in evine saldırı
Taylor Swift'in evine saldırı
Taylor Swift'in takıntılı hayranı olduğu belirtilen Morgan Mank adlı kişi, önceki gün ünlü şarkıcının evinin duvarına aracıyla çarparak, "O gelmeden buradan... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T11:17+0300
2022-01-31T11:17+0300
dünya
taylor swift
sapık
hayran
takıntı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/1043274283_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_0b4279c7ea8cb75ede364f8b5828b9f8.jpg
80 milyon dolarlık gelirle 'Rolling Stone'un 'Bir Yılda En Çok Kazanan Müzisyenler' listesinin ilk 10'undaki tek kadın şarkıcı olan Taylor Swift'in başı takıntılı hayranıyla dertte. Swift'in New York’un Manhattan'daki evine saldırı düzenlendi.Şarkıcının hayranı olduğunu iddia eden Morgan Mank adlı kişi, aracıyla Taylor Swift'in binasının duvarına çarptı. Mank, daha sonra duvardaki zil otomatını yerinden sökmeye çalıştı.'O gelmeden buradan ayrılmayacağım'Habertürk'ün haberine göre saldırganın, gelen polislere de, "Taylor gelmeden buradan ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.Ardından gözaltına alınan Morgan Mank, daha sonra serbest bırakıldı. Korku dolu anlar yaşayan ünlü şarkıcı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.Taylor Swift, geçtiğimiz yıl da benzer bir olay yaşamıştı. Mohammed Jaffard adlı kişi de ünlü ismin evine girmişti. Swift'in hayranı olduğunu ileri süren Jaffard, hırsızlıkla suçlanarak, hapse atılmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/1043274283_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_4040f2ded8658e83aff2d8932a56f924.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taylor swift, sapık, hayran, takıntı

Taylor Swift'in evine saldırı

11:17 31.01.2022
© AP Photo / Evan Agostini Taylor Swift
Taylor Swift - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Evan Agostini
Abone ol
Taylor Swift'in takıntılı hayranı olduğu belirtilen Morgan Mank adlı kişi, önceki gün ünlü şarkıcının evinin duvarına aracıyla çarparak, "O gelmeden buradan ayrılmayacağım" dedi
80 milyon dolarlık gelirle 'Rolling Stone'un 'Bir Yılda En Çok Kazanan Müzisyenler' listesinin ilk 10'undaki tek kadın şarkıcı olan Taylor Swift'in başı takıntılı hayranıyla dertte. Swift'in New York’un Manhattan'daki evine saldırı düzenlendi.
Şarkıcının hayranı olduğunu iddia eden Morgan Mank adlı kişi, aracıyla Taylor Swift'in binasının duvarına çarptı. Mank, daha sonra duvardaki zil otomatını yerinden sökmeye çalıştı.

'O gelmeden buradan ayrılmayacağım'

Habertürk'ün haberine göre saldırganın, gelen polislere de, "Taylor gelmeden buradan ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.
Ardından gözaltına alınan Morgan Mank, daha sonra serbest bırakıldı. Korku dolu anlar yaşayan ünlü şarkıcı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.
Taylor Swift, geçtiğimiz yıl da benzer bir olay yaşamıştı. Mohammed Jaffard adlı kişi de ünlü ismin evine girmişti. Swift'in hayranı olduğunu ileri süren Jaffard, hırsızlıkla suçlanarak, hapse atılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce