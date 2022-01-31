Taylor Swift'in evine saldırı

80 milyon dolarlık gelirle 'Rolling Stone'un 'Bir Yılda En Çok Kazanan Müzisyenler' listesinin ilk 10'undaki tek kadın şarkıcı olan Taylor Swift'in başı takıntılı hayranıyla dertte. Swift'in New York’un Manhattan'daki evine saldırı düzenlendi.Şarkıcının hayranı olduğunu iddia eden Morgan Mank adlı kişi, aracıyla Taylor Swift'in binasının duvarına çarptı. Mank, daha sonra duvardaki zil otomatını yerinden sökmeye çalıştı.'O gelmeden buradan ayrılmayacağım'Habertürk'ün haberine göre saldırganın, gelen polislere de, "Taylor gelmeden buradan ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.Ardından gözaltına alınan Morgan Mank, daha sonra serbest bırakıldı. Korku dolu anlar yaşayan ünlü şarkıcı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.Taylor Swift, geçtiğimiz yıl da benzer bir olay yaşamıştı. Mohammed Jaffard adlı kişi de ünlü ismin evine girmişti. Swift'in hayranı olduğunu ileri süren Jaffard, hırsızlıkla suçlanarak, hapse atılmıştı.
Taylor Swift'in takıntılı hayranı olduğu belirtilen Morgan Mank adlı kişi, önceki gün ünlü şarkıcının evinin duvarına aracıyla çarparak, "O gelmeden buradan ayrılmayacağım" dedi
80 milyon dolarlık gelirle 'Rolling Stone'un 'Bir Yılda En Çok Kazanan Müzisyenler' listesinin ilk 10'undaki tek kadın şarkıcı olan Taylor Swift'in başı takıntılı hayranıyla dertte. Swift'in New York’un Manhattan'daki evine saldırı düzenlendi.
Şarkıcının hayranı olduğunu iddia eden Morgan Mank adlı kişi, aracıyla Taylor Swift'in binasının duvarına çarptı. Mank, daha sonra duvardaki zil otomatını yerinden sökmeye çalıştı.
'O gelmeden buradan ayrılmayacağım'
Habertürk'ün haberine göre saldırganın, gelen polislere de, "Taylor gelmeden buradan ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.
Ardından gözaltına alınan Morgan Mank, daha sonra serbest bırakıldı. Korku dolu anlar yaşayan ünlü şarkıcı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.
Taylor Swift, geçtiğimiz yıl da benzer bir olay yaşamıştı. Mohammed Jaffard adlı kişi de ünlü ismin evine girmişti. Swift'in hayranı olduğunu ileri süren Jaffard, hırsızlıkla suçlanarak, hapse atılmıştı.