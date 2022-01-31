https://tr.sputniknews.com/20220131/zonguldakta-minibusune-cakar-taktiran-surucu-aracin-milletvekiline-ait-oldugunu-one-surdu-1053323072.html

Zonguldak'ta minibüsüne 'çakar' taktıran sürücü, aracın milletvekiline ait olduğunu öne sürdü

Zonguldak'ta minibüsüne 'çakar' taktıran sürücü, aracın milletvekiline ait olduğunu öne sürdü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park halindeki minibüste 'çakar' diye adlandırılan ışık donanımı bulunduran araç sahibine ceza kesildi. Minibüsün milletvekiline... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T21:08+0300

2022-01-31T21:08+0300

2022-01-31T21:08+0300

türkiye

trafik

zonguldak

polis

minibüs

çakar

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Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki minibüste çakar olduğunu fark eden izinli polis memuru meslektaşlarına bilgi verdi. Kısa sürede minibüsün yanına gelen ekipler araç sahibine ulaştı. Aracının başına gelmesi istenen sürücü, minibüsün milletvekiline ait olduğunu ve onun da şehir dışında olduğunu iddia etti. Polis ekiplerinin aracın milletvekiline ait olduğuna dair istediği belgeyi ibraz edemeyen araç sahibi ve sürücüsüne toplamda 3 bin 823 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri minibüsteki çakarları da söktü.

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trafik, zonguldak, polis, minibüs, çakar