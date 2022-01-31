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Zonguldak'ta minibüsüne 'çakar' taktıran sürücü, aracın milletvekiline ait olduğunu öne sürdü
Zonguldak'ta minibüsüne 'çakar' taktıran sürücü, aracın milletvekiline ait olduğunu öne sürdü
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park halindeki minibüste 'çakar' diye adlandırılan ışık donanımı bulunduran araç sahibine ceza kesildi. Minibüsün milletvekiline... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T21:08+0300
2022-01-31T21:08+0300
türkiye
trafik
zonguldak
polis
minibüs
çakar
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Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki minibüste çakar olduğunu fark eden izinli polis memuru meslektaşlarına bilgi verdi. Kısa sürede minibüsün yanına gelen ekipler araç sahibine ulaştı. Aracının başına gelmesi istenen sürücü, minibüsün milletvekiline ait olduğunu ve onun da şehir dışında olduğunu iddia etti. Polis ekiplerinin aracın milletvekiline ait olduğuna dair istediği belgeyi ibraz edemeyen araç sahibi ve sürücüsüne toplamda 3 bin 823 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri minibüsteki çakarları da söktü.
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trafik, zonguldak, polis, minibüs, çakar

Zonguldak'ta minibüsüne 'çakar' taktıran sürücü, aracın milletvekiline ait olduğunu öne sürdü

21:08 31.01.2022
© İHA / VEDAT KILIÇ-AW532391Zonguldak'ta minibüsüne 'çakar' taktıran sürücü, aracın milletvekiline ait olduğunu öne sürdü
Zonguldak'ta minibüsüne 'çakar' taktıran sürücü, aracın milletvekiline ait olduğunu öne sürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA / VEDAT KILIÇ-AW532391
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park halindeki minibüste 'çakar' diye adlandırılan ışık donanımı bulunduran araç sahibine ceza kesildi. Minibüsün milletvekiline ait olduğunu öne süren sürücü, gerekli belgeleri ise ibraz edemedi.
Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki minibüste çakar olduğunu fark eden izinli polis memuru meslektaşlarına bilgi verdi. Kısa sürede minibüsün yanına gelen ekipler araç sahibine ulaştı. Aracının başına gelmesi istenen sürücü, minibüsün milletvekiline ait olduğunu ve onun da şehir dışında olduğunu iddia etti. Polis ekiplerinin aracın milletvekiline ait olduğuna dair istediği belgeyi ibraz edemeyen araç sahibi ve sürücüsüne toplamda 3 bin 823 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri minibüsteki çakarları da söktü.
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