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2 gün fark edilmedi, 2 dakikada alıcı buldu: Banksy'nin minyatür eseri 1 milyon sterline satıldı
2 gün fark edilmedi, 2 dakikada alıcı buldu: Banksy'nin minyatür eseri 1 milyon sterline satıldı
Banksy tarafından yapılan minyatür bir ahır açık artırmada 1 milyon sterlinden (yaklaşık 18 milyon lira) fazla para getirdi. Sergi alanında tam 2 gün boyunca... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T12:07+0300
2022-02-01T12:20+0300
banksy
yaşam
ingiltere
açık artırma
minyatür
ahır
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İngiliz sanatçı ve aktivist Banksy'nin minyatür ahırı, İngiltere’de düzenlenen bir açık artırmada 1 milyon sterlinden fazla bir paraya satıldı.Küçük sazdan bina, 'Great British Spraycation' sergisi sırasında Great Yarmouth, Norfolk'taki bir model köyde ortaya çıktı. Eser, Newcastle merkezli müzayede evi Anderson &amp; Gowland tarafından açık arttırmaya çıkartıldı.Bununla birlikte, müzayedeye dünya çapında ilgi vardı ve eser iki dakikadan kısa bir süre içinde bir telefon teklifçisine satıldı. Model köyün sahipleri tarafından orijinalinin çalınabileceği korkusuyla yerine bir kopyasıyla satışa sunuldu.18 milyon liradan fazla ödendi: Hayat kurtarıcı olduSanat eseri için başlangıç fiyatı 800 bin sterlindi. Ancak, komisyon ve sanatçı ücretinin eklenmesiyle fiyat 1 milyon sterlinin (yaklaşık 18 milyon lira) üzerine çıktı.NTV'nin aktardığına göre müzayede evinin sahibi Frances Newsome, "Pandemi nedeniyle çok fazla kapanmak zorunda kaldığımız için Banksy bizim için hayat kurtarıcı oldu. Satışın köyün geleceğini güvence altına alacağını umuyoruz” dedi.‘Büyük bir onur’Diğer taraftan, yan tarafına karalanmış ‘Go Big Or Go Home’ yazan ahır, 6 Ağustos'ta maket köyde göründü. Bir ziyaretçi eserin Banksy’ye ait olduğundan şüphelenene kadar iki gün boyunca fark edilmedi.Daha sonra minyatür ahırın, sanatçının eserlerini doğrulayan Pest Control tarafından Banksy tarafından yapıldığı doğrulandı.Müzayedecilerinden Julian Thomson, ‘sanat eserini Kuzey Doğu'ya getirmekten mutluluk duyduğunu’ ve onu ilk kez piyasaya sürmenin ‘büyük bir onur’ olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/banksy-oscar-wildein-tutuldugu-hapishaneyi-satin-almak-icin-10-milyon-sterlin-teklif-etti-1051494188.html
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banksy, ingiltere, açık artırma, minyatür, ahır

2 gün fark edilmedi, 2 dakikada alıcı buldu: Banksy'nin minyatür eseri 1 milyon sterline satıldı

12:07 01.02.2022 (güncellendi: 12:20 01.02.2022)
© BANKSY/PA MEDIABanksy, minyatür eseri, ahır
Banksy, minyatür eseri, ahır - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© BANKSY/PA MEDIA
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Banksy tarafından yapılan minyatür bir ahır açık artırmada 1 milyon sterlinden (yaklaşık 18 milyon lira) fazla para getirdi. Sergi alanında tam 2 gün boyunca fark edilmeyen eser, bir ziyaretçinin Banksy'nın imzasını fark etmesiyle dünya çapında ilgi topladı ve satışa çıkarıldı.
İngiliz sanatçı ve aktivist Banksy'nin minyatür ahırı, İngiltere’de düzenlenen bir açık artırmada 1 milyon sterlinden fazla bir paraya satıldı.
Küçük sazdan bina, 'Great British Spraycation' sergisi sırasında Great Yarmouth, Norfolk'taki bir model köyde ortaya çıktı. Eser, Newcastle merkezli müzayede evi Anderson & Gowland tarafından açık arttırmaya çıkartıldı.
Bununla birlikte, müzayedeye dünya çapında ilgi vardı ve eser iki dakikadan kısa bir süre içinde bir telefon teklifçisine satıldı. Model köyün sahipleri tarafından orijinalinin çalınabileceği korkusuyla yerine bir kopyasıyla satışa sunuldu.
© Anderson & GowlandBanksy tarafından yapılan minyatür ahır
Banksy tarafından yapılan minyatür ahır - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Banksy tarafından yapılan minyatür ahır
© Anderson & Gowland

18 milyon liradan fazla ödendi: Hayat kurtarıcı oldu

Sanat eseri için başlangıç fiyatı 800 bin sterlindi. Ancak, komisyon ve sanatçı ücretinin eklenmesiyle fiyat 1 milyon sterlinin (yaklaşık 18 milyon lira) üzerine çıktı.
NTV'nin aktardığına göre müzayede evinin sahibi Frances Newsome, "Pandemi nedeniyle çok fazla kapanmak zorunda kaldığımız için Banksy bizim için hayat kurtarıcı oldu. Satışın köyün geleceğini güvence altına alacağını umuyoruz” dedi.

‘Büyük bir onur’

Diğer taraftan, yan tarafına karalanmış ‘Go Big Or Go Home’ yazan ahır, 6 Ağustos'ta maket köyde göründü. Bir ziyaretçi eserin Banksy’ye ait olduğundan şüphelenene kadar iki gün boyunca fark edilmedi.
Daha sonra minyatür ahırın, sanatçının eserlerini doğrulayan Pest Control tarafından Banksy tarafından yapıldığı doğrulandı.
Müzayedecilerinden Julian Thomson, ‘sanat eserini Kuzey Doğu'ya getirmekten mutluluk duyduğunu’ ve onu ilk kez piyasaya sürmenin ‘büyük bir onur’ olduğunu söyledi.
Banksy'nin eseri, Oscar Wilde'ın kaldığı hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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Banksy, Oscar Wilde'ın tutulduğu hapishaneyi satın almak için 10 milyon sterlin teklif etti
6 Aralık 2021, 17:09
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